"Un parque como Los Alcornocales se muere sin actividad económica"

Los Alcornocales seguirá ahí para el disfrute de las próximas generaciones. Juan Manuel Fornell, director del parque desde 2016, se muestra optimista con la protección de este bosque milenario, que afronta una nueva etapa potenciando el turismo.

-El parque va camino de cumplir los 30 años de existencia. ¿Qué ha mejorado en esos años en cuanto a gestión?

En estos años de crisis ha permitido que muchas familias de municipios del parque sobrevivan"El descorche es la actividad principal, pero también la ganadería y el turismo; el reto son los proyectos I+D+i"

-Cuando empezamos con los espacios naturales, uno de los problemas que teníamos era una ley no aceptada por la población. Los comienzos de este y todos los parques fueron muy complicados. Había muchas esperanzas en espacios naturales, especialmente zonas de interior, pero rompía con la dinámica de muchos propietarios que estaban acostumbrados a hacer lo que estimaban oportuno. Hoy en día está muy aceptado, con los ecologistas que tienen claro por donde vamos y hacen sus denuncias, y con los propietarios, que tienen muy asumido lo que es un espacio natural. Han visto las pegas, pero también el potencial que tienen aquellas fincas en espacio natural protegido. Tienen preferencia a la hora de las subvenciones que concede las distintas consejerías y que vienen de la UE, que siempre están potenciando las que están en la Red Natura 2000, como es el caso de Los Alcornocales. Muchas poblaciones lo han puesto en valor, ejemplo: Los Barrios que en Fitur siempre vende Los Alcornocales como espacio natural, o la Eurafrica Trail, que está apoyada en la reserva de la biosfera y que se ha desarrollado en el parque de Los Alcornocales. Todo esto está poniendo en valor los ecosistemas tan espectaculares que hay en todo este entorno.

-¿Está el alcornocal herido de muerte?

-Yo creo que no, hay que ser siempre optimista. Pienso que tenemos un problema gordo, pero tenemos que saber de donde viene el problema, la seca no es exclusivo del alcornoque ni del Campo de Gibraltar. Se viene detectando desde hace bastante tiempo y se está produciendo en toda la Península Ibérica y Portugal. No creo que sea la muerte del alcornocal. La fitóftora (phytophthora), el hongo que está en Los Alcornocales, se come las raíces y acaba con la muerte del árbol, pero tenemos detectado dos cepas, una que afecta al hongo y que es muy destructiva para la arboleda y la otra, que es la que está en nuestro parque y afecta a los arboles que están muy viejos. No es capaz de matar un árbol en sí misma pero le da la puntilla final. El problema es la edad media del alcornocal, el nuestro ya es viejo. El hecho fundamental en el que estamos trabajando es la falta de regenerado. Son árboles en su última edad y no vienen jóvenes que lo sustituyan. Esto unido al cambio climático hace que tengamos una situación complicada. Detectamos también que hay muchas fincas, tanto públicas como privadas, donde están haciendo bien las cosas, están bajando la carga de rigoría sobre todo del venado y el monte se está regenerando. Eso es una esperanza que tenemos ahí, aunque el problema es complicado. Llevamos muchos años investigando, hay que convencer a todos los gestores públicos y privados para ver que línea hay que seguir. A día hoy en día hay un consenso entre propietarios de que uno de los problemas principales es la carga de herbívoros y se está actuando, un ejemplo la finca La Teja de Los Barrios.

-¿Habrá alcornocal dentro de dos generaciones?

-Yo quiero pensar que sí.

-¿Cómo se puede lograr?

-Tenemos un problema añadido, el cambio climático, que se va a ir trasladando al norte de la Península por el cambio de temperatura, pero en el peor de los casos siempre quedará un núcleo en esta zona, donde el quejigo va recuperando. Para el año 2050 habrá todavía un núcleo importante de alcornoques.

-¿El cambio climático es uno de los factores que ha provocado el deterioro en apenas un siglo de un bosque milenario?

-Sí, pero hay un elemento muy importante en el bosque que es la reintroducción del venado. Hoy en día lo damos como una especie de siempre pero hace un siglo no estaba, hoy se encuentra por todas partes. Se reintroduce en los años 60 del siglo pasado y a partir de ahí empieza su explosión y es cuando empieza a verse la falta de regenerado en el monte, de modo que los arboles que ahora tenían que reemplazar a los viejos no están. Aquí teníamos el corzo, más pequeño, come menos y casi se perdió en beneficio del venado. Ahora estamos tratando de recuperar el corzo en detrimento del venado. Hay muchas fincas que están apostando por el corzo y se están regenerando.

-¿La A-381 atraviesa el parque por la mitad. En su día fue defendida como una obra verde por su bajo impacto y diseño cuidado. ¿Lo comparte?

-Cualquier infraestructura tiene un impacto, pero los premios que tienen la avalan, a día de hoy no detectamos fractura importante en las especies. Se hicieron falsos túneles y viaductos que permiten moverse a las poblaciones de un modo casi libre entre los dos lados de la autovía.

-¿Cómo se puede hacer del parque motor económico en los municipios en los que se encuentra?

--Lo estamos intentando. Nosotros pensamos que el parque también es un recurso a disposición de la sociedad. Es un parque prácticamente sostenible en base a dos actividades, la ganadería y el corcho, eso hace que las fincas tengan un rendimiento. En estos años de crisis, ha permitido que muchas familias de Alcalá, Jimena, Los Barrios hayan podido sobrevivir con la recogida de brezos, leña, piñas. De hecho las estadísticas que tenemos confirman que en las zonas rurales la crisis se ha llevado mejor que en la zona de costa. El parque ha ayudado mucho, es un recurso. La otra gran pata que queremos mover es el turismo. A día de hoy son muchas las empresas turísticas dentro del parque y más en una zona como ésta, se une la gastronomía y una riqueza patrimonial muy importante, como las cuevas de bacinete, o restos romanos. Eso hace que sea un atractivo más, las migraciones de aves, la temporada de setas, la berrea, y actividades que no están en valor turístico como la saca del corcho.

-¿Cómo se interpreta la posición ecologista de no hacer aprovechamientos del monte?

-Es una cuestión que tienen que explicar ellos. Es evidente que el parque natural tiene una función de conservación muy importante y hay que ver las cosas una a una, pero también es evidente que sin una explotación sostenible y racional del monte, las fincas estarían abandonadas. No podemos decirle a un propietario que haga las cosas por amor al arte, mantener una finca cuesta mucho trabajo al año y eso sólo puede salir de la explotación. Si no explotáramos el corcho no tendríamos alcornocal, hay que buscar el equilibrio. La sensación que me da es que no es tanto un no al aprovechamiento, sino que se quiere aprovechamiento sostenible. A día de hoy, un parque como Los Alcornocales sin actividad económica, sin aprovechamiento, es la muerte del parque y sería un perjuicio muy grande para las poblaciones que están en esa zona. Ese perjuicio incidiría en las capas más humildes de la sociedad que muchas veces hacen ese aprovechamiento. -¿Qué repoblaciones se han hecho en los últimos años?

-Se han hecho muchísimos trabajos forestales en todos los montes públicos del parque. Es una manera de traer árboles jóvenes, de mejorar el estado de las masas y se han dado muchas subvenciones a particulares para que puedan hacer regeneraciones en esos montes. Hemos tenido inversiones forestales de la Junta de 6-7 millones al año.

-¿Es suficiente la implicación de los municipios en la gestión del P.N. ¿Cómo se puede incrementar o potencia?

-Es difícil generalizar porque cada municipio es muy distinto y el parque es muy grande, hay mucha diferencia entre la zona norte y sur. Hay un núcleo de municipios muy identificado con el parque: Alcalá, Jimena, Cortes, Los Barrios y Tarifa, son quizás lo que tienen más implicación. El caso de Tarifa tiene mucha población rural viviendo en montes públicos y tienen una vinculación muy fuerte. En Los Barrios es otro tipo de montes, pero en los últimos años sí le están poniendo mucha incidencia no sólo en el aprovechamiento forestal sino en la explotación turística. En general la implicación es buena.

-¿Está bien aprovechado con el descorche?

-Es la actividad fundamental, también la ganadería el turísmo. El reto del descorche son los proyectos I+D+i. No hay apenas industria corchera en esta zona. A principios del siglo XX había cientos de industrias, es un reto y el resto de actividades se están potenciando. Hay camino por recorrer en el turismo y en el resto de actividades como siempre se ha hecho.