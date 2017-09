Una pareja denuncia el aborto de sus dos gemelas tras acudir a Urgencias

Una joven pareja de Los Barrios perdió a las dos bebés que esperaba la madrugada del pasado lunes. Sergio Ceballos y su mujer, Miren Nekane Becerra, van a denunciar al Área Sanitaria del Campo de Gibraltar (SAS) ante lo que consideran una negligencia médica.

Su abogado prepara ya la denuncia, mientras la mujer permanece aún ingresada en el Hospital Punta Europa de Algeciras.

El Área Sanitaria abre una "información reservada" para aclarar los hechos

Los hechos se produjeron la noche del domingo, cuando la joven Miren Nekane, embarazada de 26 semanas de gemelas, "sufrió dolor abdominal y sangraba al limpiarse" por lo que decidieron acudir al servicio de Urgencias del Punta Europa. Sergio Ceballos explicó que en la última revisión ginecológica les advirtieron que al más mínimo dolor acudieran la hospital al tratarse de un parto gemelar.

Ambos, él de 39 y ella de 38 años, habían recurrido a la fecundación in vitro al no poder tener hijos y estaban muy ilusionados con la llegada de las dos niñas.

"Llegamos a Urgencias sobre las 21:00 y desde el principio vimos que no le daban mucha importancia. En la sala de triaje no le tomaron la tensión y después se comprobó que la tenía alta. Esperamos en la sala y alrededor de las 22:35 nos atiende una doctora que decide hacerle una analítica. Tras los resultados nos dice que tenía infección de orina y tras recetarle algo nos dice que podemos irnos a casa", informó Ceballos.

El drama lo vivieron varias horas después. Así, alrededor de las 5:00, Nekane -como la llama su familia- se mostró indispuesta y "rompió aguas". "Todo fue muy rápido, llamé al 061 dos veces y tardaban en venir, sólo pudimos llegar hasta la puerta de la calle. Mi mujer estaba en el suelo y una de las niñas ya venía, así que tuve que ayudar a sacarla y la tuve en mis manos", añade Ceballos entre lágrimas.

Poco después, llegó la ambulancia y según recuerda el joven no era del 061: "Sólo venía el conductor, que me dijo que no está autorizado para intervenir". A continuación y con mucha dificultad, entre el conductor y él subieron a Nekane a la ambulancia que les llevó al centro de salud de Los Barrios, donde nació la segunda niña. " Ya era demasiado tarde, ambas habían fallecido", relata.

"Después he recordado que la ambulancia no era del 061 y que no tenía ningún instrumental médico. Cuando llegamos al centro de salud, comprobé que la del 061 venía detrás y mientras estábamos dentro del centro, el personal pasaba material quirúrgico a la primera ambulancia, que fue la que nos trajo al hospital", añadió.

En el centro hospitalario llevan desde la madrugada del lunes, donde tratan de recuperarse, especialmente ella, a la que aún no le dan el alta porque sigue teniendo la tensión alta. "Nosotros creemos que ha sido una cadena de fallos desde el principio, cuando acudimos a Urgencias porque entendemos que esa noche debería haberse quedado en observación", apuntó Sergio Ceballos. Durante el tiempo que llevan en el hospital, estiman que han tenido poca información.

"Ayer -por el lunes- vino a la habitación un responsable y nos dijeron que si necesitábamos atención psicológica. También nos dijeron que van a reunir a los responsables para saber si se podía haber hecho algo más. Pero yo no me lo creo", apostilló Ceballo. Hasta el momento no han presentado ninguna reclamación en el hospital. Su abogado les explicará ahora cual es el procedimiento que van a seguir.

Desde el Área Sanitaria se confirmó que se ha abierto una "información reservada" para intentar aclarar qué ha podido suceder. La comisión del paciente se reunió ayer, para hablar del tema. El SAS añade que cuando se tuvo conocimiento desde la dirección se habló con la familia para darles el pésame y comunicarles que se abre esa información. Se les dijo que se les dará información puntual de todo el proceso.