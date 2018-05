La oposición reclama una comisión sobre el caso Escalinata

El Pleno convocado para debatir el acuerdo alcanzado entre Ayuntamiento de Algeciras y los propietarios del edificio Escalinata se va a encontrar con dos peticiones de comisiones sobre el caso. Así lo anunciaron ayer tanto el grupo municipal de IU como la concejala no adscrita María José Jiménez, que criticaron la falta de información al respecto.

El portavoz de IU, José Luis Alcántara, destacó la intención de su grupo de promover la creación de una comisión de investigación que permita profundizar en lo acontecido en este asunto y depurar las responsabilidades políticas y técnicas a que hubiera lugar. "Unos hechos de esta envergadura, con unas consecuencias inaceptables para la institución municipal no puede pasar sin pena ni gloria".

Igualmente IU propondrá al pleno que se mandate a los servicios económicos del Consistorio a la elaboración de un informe completo sobre los costos que hasta la fecha ha tenido este caso para las arcas municipales, así como una previsión de los gastos que puede tener en el futuro. "Se trata de cuantificar cuanto va a costar el pufo de la Escalinata a los bolsillos de la ciudadanía algecireña.

También propondrá trasladar el expediente del parking a la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, el caso está ya en los tribunales y con juicio señalado contra dos ex alcaldes socialistas (Tomás Herrera y Juan Antonio Palacios), el ex concejal andalucista José Luis Ortega y el arquitecto municipal, Arsenio Pacios.

Por su parte, María José Jiménez apoyó el acuerdo monetario, por el que el Consistorio pagará 1,3 millones a los vecinos. Pero llamó la atención sobre el párrafo en el que se asegura que se instará la suspensión de la ejecución de las diferentes resoluciones judiciales que han acordado el derribo del aparcamiento, como de las oficinas aledañas al mismo. "¿Cómo queda la legalidad vigente con este acuerdo? Porque un acto ilegal será siempre ilegal y las sentencias deben cumplirse siempre, sobre todo cuando afectan a la ordenación del territorio", señaló ayer la concejal.

Jiménez apuntó a la Junta de Andalucía para poner orden "ante tanto desorden e ilegalidad urbanística". En este sentido, advierte que se reserva "las acciones públicas a las que pudiera tener derecho para hacer efectivo el derribo del parking Escalinata acordado en las diferentes resoluciones judiciales".