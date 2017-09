"La nueva línea es una apuesta a largo plazo por Palmones"

Ecamino del medio siglo fabricando acero inoxidable, la factoría de Acerinox en Los Barrios está inmersa en un proceso de renovación que culminará con una nueva línea de recocido y decapado en frío y la actualización de una segunda para situar el producto de Palmones en los estándares de mayor calidad. Son 140 millones de euros, que se suman a la inversión continua en la factoría y a los que seguirán nuevos montantes que, destaca el consejero delegado de Acerinox, Bernardo Velázquez, demuestran la apuesta de la multinacional por su primera instalación.

-Están a punto de culminar una inversión de 140 millones de euros en la factoría de Palmones. ¿Qué supondrá para la fábrica?

-Nunca hemos dejado de invertir en actualización y mantenimiento en la fábrica, pero desde el año 2000, cuando entró en funcionamiento la BA3 (línea de recocido brillante) esta es la primera inversión que supone un salto tecnológico. ¿Por qué no antes? Porque estábamos concentrados en EEUU, en Sudáfrica y en Malasia, pero también porque había muchas incertidumbres en España, entre ellas el tema eléctrico. ¿Qué nos hace cambiar de idea? Lo bien que se han hecho las cosas en esta fábrica. Con los equipos existentes hemos mejorado mucho la competitividad y esa mejora ha hecho merecer las nuevas inversiones, porque con los costes que tenemos hoy sí son rentables. Hemos llegado a un nivel muy alto de excelencia y hemos visto que teníamos un límite tecnológico. La nueva línea nos permitirá hacer espesores muy finos que no hace nadie en Europa. Esto nos permitirá ser los líderes en muchas aplicaciones y mejorar mucho los rendimientos metálicos.

-¿Generará nuevos empleos?

-La construcción ya ha generado muchos empleos y se crearán más porque va a generar más volumen de actividad, pero sobre todo facilitará el mantenimiento del empleo, de la competitividad de la fábrica. La nueva línea supone volver apostar por un largo tiempo por la fábrica de Palmones. Además, la modernización de equipos genera mucho empleo indirecto.

-También acaban de aprobar otra inversión de 13 millones. ¿Se seguirá ese ritmo en los próximos años?

-El ritmo lo hemos mantenido siempre, incluso durante la crisis. Creo que hay pocas empresas, sobre todo industriales y mucho menos de Andalucía, que hayan mantenido inversión y dividendos en los tiempos más duros de la crisis. Ahora vamos a invertir en la AP3 porque con la nueva línea de recocido, la AP5, va a haber tal salto de calidad que queremos igualar los acabados de la AP3, que sean homogéneos, para que los clientes no nos digan dame acero del bueno o del menos bueno.

-¿Ve posible un desarrollo industrial mayor en el Campo de Gibraltar, con Acerinox como empresa tractora?

-Posible lo es desde luego. Uno de los motivos por los que estamos aquí es por el equipo que tenemos, que en su mayoría es del Campo de Gibraltar. Además nosotros no somos fabricantes de uso final, sino que necesitamos industrias de transformación. No hay ningún motivo que ponga esta región en desventaja al resto. Los costes energéticos y medioambientales son los mismos y aquí hay gente suficientemente formada. Si nosotros podemos tener operarios que no tienen nada que envidiar a alemanes, franceses o japoneses cualquiera lo puede conseguir.

-Uno de los argumentos que se da para esa falta de desarrollo industrial es la falta de infraestructuras, como la línea Algeciras-Bobadilla. ¿Sería útil para Acerinox?

-Útil desde luego. Siempre se ha hablado de la falta de infraestructuras pero se ha mejorado mucho. Esta línea sería importante porque mejoraría mucho los transportes nacionales, cada día sacamos 30 camiones a Ponferrada. Mientras hacemos lo que podemos y somos pioneros en la línea de megatrucks. No obstante, la zona cuenta con dos terminales de contenedores que han sido claves, el 70% de nuestra producción la exportamos y prácticamente todo se hace por barco.

-Organizaciones ecologistas y colectivos sociales hacen continuas demandas de mejoras mientras ustedes esgrimen una fuerte inversión medioambiental. ¿Queda mucho por andar en la conciliación entre conservacionismo y actividad industrial?

-Estamos haciendo grandes esfuerzos por convertir nuestra fábrica en un entorno mucho más amigable, que se trabaje bien dentro y sea bien vista fuera. Aparte de los esfuerzos en materia medioambiental hemos hecho un esfuerzo muy importante en seguridad y estamos en niveles récord en accidentabilidad. Quizás sea un punto en el que tengamos que incidir más. El entorno de la Bahía de Algeciras ha cambiado muchísimo en los últimos años, la industria ha hecho grandes esfuerzos, pero aún así no es conocido por el gran público. Hemos contribuido con la limpieza de las playas, con el municipio en el que estamos, estamos dando empleo y formación, colaboramos con las escuelas de ingeniería. Que somos sostenibles ya lo hemos demostrado, si llevamos trabajando desde los años 70 y tenemos accionistas y clientes desde entonces lo somos. Tenemos una buena relación con la comunidad pero tenemos que mejorar nuestra imagen. Nos gustaría que todo el mundo estuviera orgulloso de tener Acerinox en el Campo de Gibraltar.

-Ahí entra el cambio de sede social a Andalucía.

-Acerinox decidió en 2014 trasladar la sede a Andalucía y a partir de ahí creo que la sociedad sí siente como algo más suyo Acerinox, creemos que ha sido un acierto. Hay muchas comunidades autónomas que se quejan de que se produce en una zona y se tributa en otra.

-Otra fuerte apuesta desde Los Barrios es la I+D+i. ¿Prevén reforzarla?

-En la industria hemos apostado por esto desde hace mucho tiempo. El I+D+i siempre ha tenido mucha importancia en esta fábrica, el laboratorio tiene un gran prestigio en el mundo académico español y europeo.