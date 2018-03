La negociación del plan de ahorro de Los Barrios lleva una semana sin avances

El grupo de trabajo entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Los Barrios y los cinco sindicatos con representación en la entidad local constituido para buscar fórmulas para incrementar la liquidez de las arcas municipales lleva una semana sin avances en las conversaciones tras dos convocatorias de reunión que finalmente no se han llevado a cabo.

Este grupo fue formado a mediados de febrero para negociar durante un mes, hasta el próximo 12 de marzo, fórmulas para incrementar los ingresos de la entidad local o de reducción de los gastos para poder acomodar en la plantilla a los 63 trabajadores municipales que se acaban de reincorporar al Consistorio como consecuencia de las sentencias del Tribunal Supremo que declararon nulos los despidos del año 2012.

Romero insiste en que debe garantizarse el secreto del proceso al haber datos personales

Las dos últimas reuniones -el pasado martes y viernes- no se han celebrado por discrepancias entre los sindicatos y el gobierno local en torno a la exigencia de este último de la firma de un acuerdo de confidencialidad por parte de cada uno de los representantes sindicales. Tres de los cinco delegados han accedido por escrito a guardar secreto sobre las reuniones, mientras que otros dos han declinado firmar el documento alegando que la confidencialidad en la negociación es algo inherente a su condición de representantes de los trabajadores.

Los sindicatos (UGT, CCOO, CSIF, USO y USB) explicaron a través de un comunicado conjunto que las primeras reuniones se celebraron con los cinco delegados y los representantes municipales (asesores incluidos). Al pedirse la firma de la confidencialidad y dado que varios no accedieron, el gobierno local comenzó a citar a los delegados por separado.

"Los sindicatos, el pasado viernes (día 23), deciden romper con la imposición de Romero presentando un escrito mediante el que se solicita la convocatoria de las reuniones de manera conjunta, renunciando a recibir información confidencial, pues ésta no es necesaria para llegar a acuerdos", dijeron los sindicatos en un comunicado. Y los cinco delegados se presentaron juntos a la reunión del martes 27, que fue desconvocada por el alcalde, Jorge Romero.

Los delegados estiman que se trata de una falta de interés por parte del alcalde para alcanzar acuerdos, además de asegurar que la composición, con citas por separado, no es paritaria.

Romero confirmó a Europa Sur que suspendió la reunión del martes por entender que no podía reunirse con los cinco delegados a la vez si varios de ellos no habían firmado la cláusula de confidencialidad. "Nos hemos reunido juntos desde el principio. Pero los datos personales que se ofrecen en las reuniones deben respetarse. Por eso comenzamos a citar por separado, para dar más o menos detalles en función de ese hecho. No estamos en una negociación de convenio colectivo, sino en un proceso voluntario del gobierno municipal", recordó Romero.

El alcalde hizo un llamamiento a que se recuperen las conversaciones. "Nos perdemos con las formas y no entramos en el fondo. Deben dejar de usar esto como trampolín político. Los trabajadores se merecen que se busque un acuerdo hasta el último momento", dijo Romero.

En caso de no mediar un pacto, la entidad local ya anunció que aplicará un ERE para mantener el gasto de personal en los niveles previos a la reincorporación.