"Ser la mujer del alcalde fue mi peor discriminación"

"Yo no quería casarme, pero caí en el embrujo de un granaíno". Y el que la embrujó fue Antonio Ruiz Giménez, exalcalde de Tarifa. Y casándose, Ana María Giráldez rompió la promesa que le hizo a su padre. "Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, y el primer feminista de mi familia era mi padre. No permitió que los hermanos nos separaramos. Yo le dije que nunca les dejaría, que no se preocupara. Cuando conocí a Antonio, diez meses después me casé con él y rompí la promesa", cuenta esta maestra jubilada.

A los 24 años se casó y fruto de este matrimonio nacieron tres hijos. Uno de ellos, el segundo, es el actual alcalde de Tarifa: Francisco Ruiz Giráldez. Circunstancia que ahora vive de manera muy distinta para no volver a padecer lo que sufrió cuando Ruiz Giménez era responsable del Ayuntamiento tarifeño. "La peor época de mi vida la pasé siendo la mujer del alcalde. Me quitaron mi identidad por completo. Recuerdo cómo lloraba en un consejo escolar porque cada vez que hablaba me decían que no era yo la que lo hacía. Según decían, hablaba la mujer del alcalde", dice.

Confiesa que en la etapa de su hijo ha decidido distanciarse. "Me mantengo alejada. Voy de carajote por la vida. De todos modos, creo que hasta mi hijo vive ahora de manera distinta su cargo. A nosotros nos tocó la etapa de transformación y tuvimos que hacerlo todo", añade Ana María.

Cuenta esta mujer que en su casa se cuestiona todo, absolutamente todo, y que cuando su marido era el alcalde, sus hijos y ella hacían de abogado del diablo y ahora es Ruiz Giménez quien ha ocupado un poco ese papel.

Y así crecieron en casa, en continuo debate. "A todos los he criado igual, diciéndoles que hay que mirar a las personas y respetarlas independientemente del sexo, de su raza o de su condición económica. Si respetáramos a todos por igual no tendríamos que reivindicar nada", explica esta maestra, que aborda la discriminación femenina no como un debate propio de género, sino sobre las personas en general.

Amante de su profesión, Ana María Giráldez tuvo claro que quería ser maestra y ejercer como tal: "Mi padre nos decía a todos que el hombre o la mujer solo se pueden mantener si son libres".