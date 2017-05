La modificación de la ley urbanística andaluza persigue regularizar hasta 25.000 inmuebles

El Parlamento andaluz aprobó en julio de 2016 la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para regularizar edificaciones residenciales aisladas en suelo no urbanizable. Según los cálculos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, entre 20.000 y 25.000 inmuebles podrían acogerse a esta medida.

Según el texto aprobado, solo podrán legalizarse viviendas aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición. La gran mayoría de estas construcciones se sitúa en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque otro buen se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa.

En una información publicada por Pedro Ingelmo en este diario el pasado 2 de abril, Rafael Márquez, secretario general de Ordenación Urbana y Sostenibilidad de la Junta de Andalucía, negaba que se trate de una ley de punto final. "No lo es porque eso implicaría una amnistía y no se trata de eso. Lo que existe es una realidad y es que en toda Andalucía han ido creciendo asentamientos que en muchos casos han prescrito y podíamos mirar hacia otro lado o abordar la problemática. Hemos optado por lo segundo. Regularicemos".

Reconoció que la situación jurídica es compleja. "La lógica nos dice que para aprovechar un nuevo suelo para edificaciones lo primero que se hace es urbanizar y luego se edifica. En nuestra situación se ha producido lo inverso. Primero se ha edificado y ahora hay que urbanizar. Como son tantas, se ha optado por un sistema que flexibiliza el proceso", añadió el portavoz de la Junta.