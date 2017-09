El ministro lanza un mensaje de calma a su llegada a la comarca

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, afirmó en Algeciras y La Línea antes de participara en el Foro Joly que el Gobierno central pretende que las relaciones entre España y Reino Unido sean las mejores posibles tras el Brexit para que los ciudadanos no sufran ningún tipo de perjuicios.

Dastis visitó los ayuntamientos de Algeciras y La Línea antes de acudir al Palacio de Congresos de La Línea y firmó en los libros de honor de cada municipio. En Algeciras le fue impuesta la insignia de la ciudad por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce.

Reitera la "voluntad" del Gobierno para que se mantengan las relaciones tras el 'Brexit'

El ministro afirmó que el proceso abierto por la salida de Reino Unido de la UE "no sólo no va a afectar a la ciudadanía del Campo de Gibraltar", sino que se intentará aprovechar para mejorar "sustancialmente" su calidad de vida.

En declaraciones a los medios en Algeciras, Dastis reiteró la "voluntad del Gobierno" para asegurarse de que este proceso abierto con el Brexit "no va a perjudicar a la ciudadanía del Campo de Gibraltar" en el marco de la negociación, "que necesariamente se está ya produciendo".

Dastis reseñó que la prioridad fundamental del Gobierno de España es "la protección de sus ciudadanos", por lo que incidió en "la voluntad de garantizar que este proceso no va a afectar a la gente, ni a los españoles residentes en Reino Unido, ni a los británicos que viven en España ni, muy particularmente, a los ciudadanos que viven en el Campo de Gibraltar".

El ministro valoró que la población de la comarca "vive constantemente con la realidad de Gibraltar y ha desarrollado un modo de vida en el que es fundamental que haya una situación de entendimiento", la cual aseguró que "se va a mantener e incluso se va a mejorar con ocasión de esta negociación".

Sobre las reclamaciones históricas del Campo de Gibraltar al Gobierno central, Dastis afirmó que ha asumido "la voluntad de coordinar el trabajo de los otros ministerios, que son los que realmente tienen que hacer el trabajo de base para asegurarnos que las demandas del pueblo del Campo de Gibraltar puedan ser asumidas en la medida de nuestras posibilidades".

En el acto institucional el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, impuso al ministro la insignia de la ciudad y le invitó a firmar en el libro de oro. En el acto estuvieron presentes, entre otras autoridades civiles y militares, el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño -que hoy participará en la reunión que el ministro mantendrá con el presidente de la Mancomunidad y los alcaldes de los siete municipios de la comarca-, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el director general de Relaciones Bilaterales con Países de la Unión Europea, Juan López-Herrera Sánchez; el secretario general de Comunicación e Información Diplomática, Guillermo Ardizone; el director de la Oficina para Asuntos del Gibraltar, Antonio García Ferrer; el secretario general de Relaciones Institucionales sobre el Brexit, Raúl Fuentes, y el vocal de la Dirección General de comunicación e Información, Florentino Ller.

El alcalde algecireño reiteró una vez más que el Brexit "se debe aprovechar como una gran oportunidad para potenciar el Campo de Gibraltar ante esta apuesta de futuro".

Landaluce agradeció al ministro de Asuntos Exteriores esta visita institucional a Algeciras y a la Comarca del Campo de Gibraltar "como fiel reflejo del compromiso del Gobierno de España con esta zona".

Posteriormente el ministro visitó el Ayuntamiento de La Línea, donde también firmó en el libro de honor.

El alcalde, Juan Franco, le trasladó el temor de que se repita una situación similar a la de 1969, con el cierre de la Verja y las consecuencias que tuvo en la ciudad, con la pérdida de un 30% de su población y de muchos puestos de trabajo. Por este motivo el primer edil transmitió a Dastis la necesidad de diferenciar entre el resto de municipios de la comarca y La Línea para que exista un plan individualizado para la ciudad "por su situación social y su dependencia económica del peñón de Gibraltar".

El ministro aseguró que una de las razones de su presencia en la comarca es "reafirmar la voluntad del Gobierno español de que el Brexit no afecte negativamente a los ciudadanos" y negó que exista la intención de cerrar la Verja. "Espero que no haya un Brexit duro, pero incluso si lo hay queremos mantener las mejores relaciones con el Reino Unido y sobre todo, no queremos entorpecer ni provocar ningún perjuicio a la vida diaria de los ciudadanos", afirmó.

Al acto fueron invitados representantes de entidades y colectivos sociales de La Línea, autoridades militares, policiales, así como de el diputado del PSOE Salvador de la Encina; las diputadas del Partido Popular María José García Pelayo y Teófila Martínez; una representación del equipo de gobierno, los portavoces de la oposición, Miguel Tornay y Ángel Villar.

Dastis afirmó que comprende que se está en una situación de "incertidumbre", pero señaló que está "tratando de coordinar la acción de varios de los departamentos" para "darle vigor al Campo de Gibraltar".

"Confío en que todos juntos seamos capaces de renovar y darle un impulso a la economía de la zona", manifestó el ministro, que añadió que el Gobierno central "no va a cerrar la Verja, queremos mantener la mejor de las relaciones con el Reino Unido y no queremos perjuicio para la vida diaria de los ciudadanos de la zona".

La agenda de Dastis en la comarca continúa hoy con un encuentro en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar a las 9:30. En esta reunión participarán su presidente, Luis Ángel Fernández, y los alcaldes de los siete municipios de la comarca.