El 1 de mayo exige mejores salarios y medidas contra la exclusión social

Unos 2.000 manifestantes secundaron ayer la tradicional protesta con motivo del 1 de Mayo, Día del Trabajo. El sindicato Coordinadora, que agrupa a los estibadores de los puertos españoles, se sumó a la celebración a la espera del decreto que dictará las normas de la reforma del sector.

La marea naranja fue recibida por los representantes de Comisiones Obreras y UGT al inicio de la marcha, que partió desde la estación de Renfe algecireña. Aplausos y gritos de "Ni un paso atrás" dieron la bienvenida a los trabajadores de la estiba, quienes acompañaron a los sindicalistas hasta la plaza Alta donde se dio lectura al manifiesto.

"No hay excusas" fue el lema elegido por los sindicatos convocantes para la cabecera. "Hay que pelear y reivindicar, porque aquí no nos regalan nada. Tenemos que hablar de los salarios indignos, del ferrocarril, pero también de lo que está ocurriendo con la unidad de valoración médica, que está obligando a los trabajadores a tener que ir hasta Cádiz", señaló Ángel Serrano, secretario comarcal de UGT, antes de iniciar la protesta laboral.

La manifestación se desarrolló en un ambiente festivo, con acompañamiento musical de tambores, silbatos y petardos. Varias pancartas se sucedieron a lo largo del recorrido. Las portadas por Izquierda Unida, el Partido Comunista de España (PCE) o Coordinadora. Trabajadores y sindicalistas gritaron lemas como "Ni un despido más" o "Nos tocan a uno, nos tocan a todos".

Manuel Triano, secretario comarcal de Comisiones Obreras, leyó un manifiesto en la plaza Alta en el que reivindicó la vigencia de la fiesta del 1 de mayo. "A algunos este tipo de conmemoración no les gusta. No les gusta probablemente porque éste es un momento en el que gritamos a los cuatro vientos, alto y claro, sus vergüenzas, su codicia, sus miserias morales y sus reformas laborales. Esos mismos que vienen a decirnos que esto de manifestarse el día de la clase trabajadora está muy antiguo. Bien, pues a esos mismos queremos decirles que no, que lo antiguo es tener a miles de trabajadores contratados por un puñado de horas y haciéndoles trabajar jornadas interminables por cuatro duros", trasladó Triano a los manifestantes.

Éste también tuvo palabras para los estibadores, ahora en conflicto con el Gobierno: "Compañeros portuarios, vosotros ya lo sabéis, pero que sepan otros, que sepa el Gobierno central y aquellos que puedan tener la debilidad de respaldar sus intenciones que los estamos esperando, que si nos tocan a uno nos tocan a todos y que no vamos a dar ni un paso atrás". El secretario de CCOO recordó los niveles de paro y de exclusión social que padece la comarca y "la falta de cobertura que condenan a miles de familias a vivir por debajo del umbral de la pobreza".

La parlamentaria de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, participó en la protesta portando la pancarta de IU. Tambien acudieron a la convocatoria representantes del PSOE como Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque; el diputado provincial Salvador Puerto; el diputado socialista Salvador de la Encina o Juan Lozano, secretario local del PSOE de Algeciras.

El sindicato CGT también celebró el 1 de Mayo con una marcha alternativa en la que reclamó empleo digno, que se paren los desahucios y que no sigan los recortes a los derechos sociales adquiridos por los trabajadores.