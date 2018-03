Las mejoras en la A-381 incluirán los cinco túneles

Tres meses después de que la Consejería de Fomento y Vivienda adjudicara las obras de mejora en la autovía Jerez-Los Barrios a la empresa Obras y Servicios Sgasa, los trabajos aún están pendientes de comenzar. El consejero Felipe López explicó la semana pasada en una comparecencia en el Parlamento Andaluz que no han empezado porque el contrato aún no se ha firmado. Espera, dijo, que la rúbrica se produzca "en pocos días" y matizó que en realidad hay en marcha dos proyectos de actuación porque "se trata de una carretera importante" que pertenece a la Red Transeuropea, lo que la convierte en un "eje básico de comunicación de Andalucía".

El proyecto ya conocido afecta a distintos tramos que suman 10,460 kilómetros de los 174 que tiene la autovía en ambos sentidos. "Vamos a actuar en distintos puntos que los técnicos consideran que tienen necesidad de ser corregidos. Desde el kilómetro 25,8 hasta el 86,6, donde enlaza con la A-7", explicó el consejero cuando el parlamentario del PP Antonio Saldaña le recriminó que las obras aún no han comenzado y que, como publicó Europa Sur, sólo se rehabilitará un 6% de las calzadas.

Felipe López habló entonces de una segunda inversión de 4.998.000 euros para mejoras en los cinco falsos túneles que jalonan la autovía. Estos trabajos, pendientes de licitación, suponen que la Consejería atenderá las obligaciones establecidas directiva europea de túneles.

Hasta ayer, algunos de estos pasos, construidos en su día para permitir el movimiento por el parque natural de Los Alcornocales de la fauna silvestre, estaban sin luz. En dirección a Jerez desde Los Barrios sólo había iluminación en el segundo y en el quinto, mientras que a la inversa estaban apagados el primero, segundo y el cuarto.

Después de que Saldaña relacionará los tramos en los que el firme se encuentra en mal estado, Felipe López explicó que los arreglos se han proyectado siguiendo las indicaciones de los especialistas. "No me atrevo a corregir la plana a ingenieros que tiene experiencia en el mantenimiento de carreteras. No le puedo decir yo a ellos dónde hay que hacer un fresado, corregir un bache, reponer el firme y otras cosas que entienden los responsables técnicos que hay que hacer", subrayó el consejero, que matizó: "No obstante, si hay más necesidades estarán hechas en su momento".

En los últimos días han sido instalados conos en la calzada de sentido Los Barrios, entre los puntos kilométricos 83 y 86, para inutilizar el carril derecho.

Todo indica por tanto que la obra se aproxima a su comienzo, aunque con retraso, puesto que el propio consejero de Fomento y Vivienda anunció en enero que a comienzos del mes siguiente empezarían unos trabajos que él mismo explicó que se realizaban para aumentar la seguridad en algunos tramos "manifiestamente mejorables".