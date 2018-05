La mejora de la recaudación, reto para la economía municipal

Lo pide el interventor, lo reivindican pleno tras pleno los grupos de la oposición y hasta el propio equipo de Gobierno reconoce que es uno de los objetivos clave en materia económica. Los bajos índices de recaudación de impuestos y tasas respecto a lo presupuestado son un talón de Aquiles del Ayuntamiento de Algeciras en el lado de los ingresos. Así lo señala la Intervención en el informe sobre la liquidación de 2017 que se debatió ayer en el Pleno municipal.

Esa liquidación refleja que el pasado año la recaudación efectiva de los impuestos directos (el IBI o el sello del coche) se quedó en un 70,55% de lo presupuestado, mientras que en el caso de las tasas ese porcentaje bajó hasta el 36,6% (en los indirectos, de menor cuantía, fue del 90,5%). Los contribuyentes algecireños solo habían abonado a final de año 46 millones de euros al Consistorio algecireño y habían comprometido el pago de otros 17, mientras que según los presupuestos deberían haberse acercado a 77,4 millones.

Algeciras está entre las ciudades que más redujeron su deuda entre 2016 y 2015

La gestión de los tributos y tasas municipales la realiza la Diputación Provincial, al igual que en otros 40 municipios de la provincia. Durante años se han venido criticando los bajos porcentajes de ejecución obtenidos y se ha elaborado un plan de actuación con la institución provincial. De hecho, al inicio del año la Diputación anunciaba la mejoría lograda a lo largo de 2017, con avances de hasta 20 puntos en algún impuesto. Aunque la institución reconocía que todavía queda camino por andar hasta alcanzar el porcentaje de recaudación de entre un 85 y un 90% en voluntaria que es considerado ideal.

Mucho camino, a juicio de la oposición. La veda la abría la concejala no adscrita Elena Abad y la continuaban uno a uno los portavoces de la oposición, el socialista incluido. Hay que mejorar el servicio. Rescatarlo, demanda una y otra vez Izquierda Unida. "La recaudación tiene recorrido todavía, espero que mejore mucho más", admitía el teniente de alcalde de Hacienda, Luis Ángel Fernández.

Según los datos recopilados por el Consistorio, el pasado año se ingresaron 21,9 millones por IBI, el 71% de los 30,7 millones que esperaba cobrar (y comprometió el pago de seis millones más). Un porcentaje similar se recaudó en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, mientras que de Plusvalía solo se ingresó el 65,8%.

Menores son los porcentajes de ejecución del presupuesto de ingresos en el caso de algunas tasas, en las que las previsiones no tienen nada que ver con el resultado final, aunque en este caso se debería en mayor medida a un exceso de previsión, lo que en palabras del portavoz de Podemos, Alejandro Gallardo, sería "la inventiva del PP a la hora de desarrollar los presupuestos".

Así, en concepto de multas, se había previsto el cobro de 2,77 millones de euros, pero se han ingresado 98.694, aunque las sanciones impuestas ascienden a un millón de euros. Especialmente llamativo es el caso de las multas de tráfico, que tenían una previsión de recaudación de 1,8 millones de euros y han cerrado 2017 con 992 euros en negativo (y solo 215.984 euros impuestos).

Año a año esa diferencia entre lo presupuestado y lo recaudado se va reflejando en el aumento de los saldos de dudoso cobro, advierte el interventor. En 2017 el Ayuntamiento contabilizaba 113 millones de euros como derechos que muy probablemente no llegue a ingresar nunca, ya que son de muchísima antigüedad. Aunque también aquí el Ayuntamiento mira a la Diputación Provincial: "No podemos dar de baja los derechos si no nos devuelve el papel la Diputación", explicaba Fernández. "Seguimos por debajo de lo que la ciudad necesita. Eso es lo que lastra después del gasto", remarcaba el portavoz de IU, José Luis Alcántara.

Ese menor gasto está detrás de los 19 millones de superávit presupuestario en 2017 de los que ayer presumía el equipo de Gobierno. "Agarrarse a superávit como ejemplo de buena gestión es falsedad", criticaba el portavoz socialista, Fernando Silva, ya que se basa en que "han incumplido en más de un 90% su promesa de inversión". Y la deuda sigue siendo de 210 millones, apuntó.

"A ustedes les puede parecer que reducir la deuda 13 millones es poco, pero supone un gran esfuerzo", respondía Fernández. "De que se ha recortado la deuda no duda nadie. Aquí tengo un informe de Bankinter con el ranking de disminución de deuda bancaria de los ayuntamientos. Y Algeciras está entre los que más han bajado (en el puesto 15, con -9,6%) mientras que La Línea es el quinto que más ha subido, un 13,9%". Ahora el objetivo es "reconvertir la deuda de largo plazo que tenemos -45 millones- y mejorar la recaudación. Con eso será suficiente para seguir recortando deuda".

Antes de iniciarse la sesión se leyó una declaración institucional suscrita por toda la Corporación mostrando su repulsa y disconformidad con la sentencia de La Manada e instando al Parlamento Nacional a una nueva redacción de los delitos de violación y abusos sexuales donde queden contemplados con más exactitud los supuestos.

También se elevó una moción conjunta por la que el Ayuntamiento pretende adherirse a la Declaración de París para una acción acelerada en las ciudades y poner fin a la epidemia de sida.