Y con los magos, el roscón y la haba

Hornos llenos de historia trabajan sin parar estos días para que estén listos los roscones que esta noche y, sobre todo mañana, estarán en las mesas de la mayoría de los hogares del Campo de Gibraltar. Terceras y cuartas generaciones de pasteleros elaboran con mimo y de forma artesanal este dulce tradicional del día de Reyes que, aunque se mantiene en su formato más clásico -solo o con los rellenos más vendidos, el de nata y crema pastelera- empieza ya a incorporar nuevos sabores como kinder, ferrero rocher, nutella o toffe. "Yo siempre digo que podemos hacer todo lo que el cliente pueda imaginar", explica Tamara Pérez, adjunta a la gerencia de la cadena de pastelerías Okay, con 12 establecimientos repartidos en toda la comarca y más de cien empleados.

Terminados los encargos de Nochevieja, las más conocidas pastelerías de la zona trabajan a destajo para sacar los casi 5.000 roscones que van a salir de sus mostradores hoy y mañana.

Juan Ramón Bernal, el cuarto pastelero de la familia que regenta desde 1910 la tarifeña Pastelería Bernal, nos atiende desde el obrador. "El factor que más nos diferencia es que todos los elementos que lleva nuestro roscón son elaborados por nosotros. No usamos nada que ya esté hecho. Todo es elaboración propia y con productos naturales. No incluimos grasas hidrogenadas", dice.

Esta es la principal bandera de las pastelerías de toda la vida, que tienen que defenderse de los agresivos precios de las grandes superficies. "Los roscones industriales se venden desde hace dos semanas y deben estar hechos desde hace meses. Eso es lo que debe entender el público cuando compara precios", añade Juan Ramón Bernal, gerente de la pastelería ubicada en la calzada tarifeña. Un par de calles más arriba, en Nuestra Señora de la Luz, se encuentra la recién reformada pastelería La Tarifeña, regentada por otro miembro de la familia de pasteleros apellidados Bernal.

"Calidad, calidad y calidad. Este es nuestro lema. Somos defensores de lo tradicional, del buen producto, de ingredientes sanos", explica José Antonio Bernal, quien descubre, a medias, que este año ha mejorado el roscón con un nuevo ingrediente natural añadido a la masa y procedente de la campiña de Tarifa. No lo desvela, aunque espera los comentarios de los clientes.

Tamara Pérez insiste en esta idea. "A menudo nos dicen que nuestros roscones no aguantan tantos días. Pero es que no pueden hacerlo porque no llevan aditivos, ni conservantes, ni grasas, ni ningún producto que los mantenga tiernos durante una semana", manifiesta desde el Okay.

Para preservar esa garantía de frescura la pastelería barreña La Plata, regentada por Matilde Navarro y Ángel Domínguez solo elabora sus roscones los días cuatro y cinco de enero. "La producción no puede ser más grande. Recibimos encargos y hacemos lo que nos piden para ofrecer las máximas garantías", añade Matilde desde su despacho en la calle que lleva el mismo nombre.

Además de los elementos tradicionales, la corona, la historia, el haba del roscón y la figura, La Tarifeña ha incorporado este año a su producción de roscones seis premios en metálico y otros regalos y obsequios.

La cadena de Pastelerías Selva también ha innovado esta campaña en la figura y ha incorporado muñecos de Frozen, Trolls o la Patrulla Canina, que han sido elegidos previamente por el cliente. Antonio Selva, pastelero del grupo que reúne a cerca de una decena de puntos de venta, ya puso ayer a disposición de sus clientes los primeros roscones. Pertenece a la tercera generación de la familia dedicada al sector, aunque "el jefe", como él le llama, es su padre, Antonio Selva.

Al despacho tradicional se ha incorporado la venta online, cada vez más presente en el obrador de La Tarifeña, que es la única que, de momento, atiende encargos de este tipo. Estas fiestas ha enviado turrones, cajillas y roscones a diferentes puntos de España. "Hay mucha gente de la tierra que los echa de menos y hoy mismo estamos mandando un roscón a una persona de Reus que hace más de 30 años que no viene al pueblo", cuenta.

El surtido, los tamaños y los rellenos han ido variando con el tiempo y la competencia. Las pastelerías consultadas ofrecen roscones desde seis euros, y los de mayor tamaño e ingredientes rondan los 22 euros. El relleno de nata, crema o el clásico -sin relleno- son acompañados desde hace algunos años por sabores como kinder, toffe, ferrero rocher, yema tostada, crema de leche, mantequilla de chocolate, trufa, nutella, merengue o cabello de ángel, entre otros.

Las cinco pastelerías consultadas -todas abrirán mañana menos La Plata- tienen previsto fabricar una producción total cercana a los 5.000 roscones. Todos ellos con sus habas, por cierto.