El lobby del Levante omite la industria del Campo de Gibraltar en su mapa

Hace quince días el Senado acogía un debate sobre la necesidad de reactivar las obras del Corredor Mediterráneo. PSOE y PP eran capaces de acordar una iniciativa que no se pudo tramitar por los votos en contra de partidos nacionalistas y Podemos. El debate fue bronco: a un lado, socialistas y populares, defendiendo una moción para reclamar fondos para los dos ramales del Corredor, el interior y el litoral (ambos llegan a Algeciras). Por otro, partidos como Compromís, cuyo portavoz, Carles Mulet, resumía el pensamiento de los políticos del arco levantino: "En el interior hay puertos de montaña, pero los principales puertos están en el Mediterráneo y ustedes únicamente se centran en Algeciras porque solo piensan en Andalucía. Este es el problema, que el resto del Estado les importa bien poco". Tan agria fue la batalla que abrió una brecha con los socialistas valencianos.

Este capítulo es una muestra de la otra cara del retraso en las obras del Corredor Mediterráneo: la guerra abierta por el desarrollo de uno u otro ramal en primer lugar. Desde el arco levantino ni siquiera se reconoce el ramal interior como parte del Corredor, a pesar de que el reglamento de la UE que aprueba las redes transeuropeas de transporte así lo dibuja: un corredor con dos ramales. Desde Andalucía se reclama la ejecución de ambos, en especial del tramo Algeciras-Bobadilla que permitiría al principal puerto del país conectarse de forma rápida con Madrid para sacar sus mercancías. Y eso ocurriría a través del ramal interior.

La división es honda. Desde Algeciras se ha llegado a acusar de forma más o menos velada a los puertos del Levante de no tener ningún interés en impulsar el puerto algecireño, el primero delpaís. Como muestra, apuntan desde el Campo de Gibraltar, el mapa que el lobby levantino ha colgado en la página web que reivindica la ejecución del Corredor Mediterráneo (pero solo el ramal litoral), plano del que ha desaparecido la industria campogibraltareña.

En www.elcorredormediterráneo.com un mapa trata de mostrar la relevancia económica de la zona por la que pasa el Corredo en el litoral, resaltando las distintas actividades existentes en su recorrido. En él, Algeciras ha desaparecido. Ni una mención a su industria química o metalúrgica a pesar de que la Bahía es el segundo polo del país. En cambio, sí que se incluye el tramo Almería-Algeciras en el vídeo de presentación del corredor.

Esa página web fue promocionada ayer en un multitudinario encuentro en Almería. Casi un millar de empresarios del arco mediterráneo acudieron ayer al tercero de los encuentros organizados por los empresarios del Levante en Aguadulce para reclamar "el gran proyecto del siglo XXI. Los catalanes, valencianos, murcianos y andaluces tenemos que defender todos y cada uno de los kilómetros del corredor porque en el trazado completo está la competitividad y el beneficio para el conjunto del país", explicó Vicente Boluda, uno de los padres del movimiento por el eje ferroviario y presidente de la asociación AVE. Defendió en su discurso de apertura de la jornada la necesidad de plantear la batalla por el Corredor como un asunto desterritorializado con el que salvar, como dice el refrán, el divide y vencerás. "Hemos logrado que nuestras demandas no estén cayendo en saco roto. Y no van a parar, según reiteró, hasta que el Gobierno sea consciente de que no es una "reclamación caprichosa y arbitraria" y asuma con hechos y no sólo anuncios la necesidad de "completar una España radial con otra circular que hará a nuestras empresas más competitivas".

En el Palacio de Congresos compartieron argumentos y tesis en defensa del Corredor Mediterráneo líderes empresariales de la talla de Juan Roig (Mercadona), José García Carrión (Grupo Carrión), Javier Godó conde de Godó, Francisco Martínez-Cosentino Justo (Grupo Cosentino), Eduardo Baamonde (Cajamar), Enrique Lucas (Grupo Ediciones Plaza), Tomás Fuertes (El Pozo), Artur Carulla (Agrolimen), incluyendo a los máximos accionistas de Levante y Villarreal, Quico Catalán y Fernando Roig (Pamesa), así como a una decena de representantes de la patronal y cámaras de las cuatro regiones.

Fue el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, quien intentó tender puentes entre ambas partes del corredor, recordando la interior (aunque como corredor central) ante un auditorio en el que se oyeron murmullos ante esa mención. El líder de la patronal reivindicó inversiones ferroviarias para el conjunto de la región, ya que el desarrollo del Corredor Central y el Corredor Mediterráneo "no son incompatibles", por lo que considera que ambos proyectos no deben "entrar en competencia". Pero además, González de Lara tuvo un recuerdo para Algeciras ofreciendo la posibilidad de realizar un "gran acto" en la ciudad para "acreditar la complicidad de ambos proyectos" y así "eliminar cualquier tipo de excusa o de competencia falsa" entre ellos. "No son incompatibles ambos proyectos, démosle a Algeciras, a la Bahía de Algeciras y al Campo de Gibraltar también su protagonismo, que es muy importante", reclamó.