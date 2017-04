La línea a Tarifa deja de hacer parada en El Bujeo por no estar autorizada

La línea de autocar que cubre el trayecto Algeciras-Tarifa y viceversa ha dejado de hacer parada en El Bujeo. La razón de eliminar este punto para recoger y dejar pasajeros en el kilómetro 94,5 de la carretera nacional 340 es que esta parada ni ha estado ni está autorizada por el Ministerio de Fomento, que es la administración competente en esta materia.

La asociación de vecinos de esta urbanización ha lamentado que esta parada haya dejado de estar operativa y reclama que vuelva a ser incluida en la línea de autobús que une Algeciras y Tarifa. "Ahora los vecinos tienen que ir andando hasta la siguiente parada, con el peligro que ello conlleva", comentó un portavoz.

El gerente del Consorcio de Transportes del Campo de Gibraltar, Carlos Sánchez, explicó que la parada que ahora ha dejado de funcionar nunca ha estado autorizada por Fomento, y que ni siquiera estaba incluida como punto o estación oficial.

Al parecer, fue una solución provisional que se le ofreció a los vecinos de la urbanización hace años. Sin embargo, la nueva legislación y los cambios en las leyes de tráfico han llevado a la empresa que cubre el trayecto a preguntar por la legalidad de la citada parada. El Consorcio consultó a Fomento y el Ministerio informó, como ya se sabía, que era ilegal, y que habilitarla requiere una serie de obras para que pueda recuperarse como punto de recogida y dejada de pasajeros. El proyecto que pide Fomento tiene un elevado coste ya que incluye carriles de aceleración y desaceleración y pasa por un tramo de distintas vías.

Carlos Sánchez añadió que ha trasladado toda la información al Ayuntamiento de Tarifa para que sea la administración local la que decida si solicita o no la construcción de esta parada. El gerente del Consorcio recordó que la entidad comarcal no es competente en la materia y que, por tanto, no puede asumir la iniciativa.

Los vecinos informaron que el equipo de gobierno tarifeño ya ha pedido una reunión a tres bandas con Fomento, en la que estarán también presentes responsables del consistorio y de la asociación vecinal, pero que hasta el momento no hay fecha.

El comité de empresa de la firma de transportes responsable de la línea Algeciras-Tarifa fue el que tomó la iniciativa de preguntar por las condiciones de la parada ya que son los conductores los principales afectados, tanto por tratarse de paradas no oficiales como porque corren el riesgo de ser sancionados.

En la actualidad, los vecinos que quieren tomar este autobús recorren una distancia de unos 600 metros, que es el tramo que discurre hasta el próximo punto de recogida de pasajeros.