Un levante huracanado lanza el mar contra la costa de la comarca

El fuerte temporal de levante que azota el Estrecho desde el pasado domingo dejó ayer un reguero de incidencias por toda la comarca y un susto mayúsculo en Gibraltar. Un andamio instalado en un edificio en construcción en el Ocean Spa Plaza se desplomó por la fuerza del viento sobre el gimnasio del colegio St Anne's.

Ocean Spa Plaza explicó que el viento, que sopló con rachas superiores a los 100 kilómetros por hora, afectó a la cubierta protectora en los pisos superiores de la urbanización y rompió una gran cantidad de pernos de acero, doblando los postes de sujeción del andamiaje. Como resultado, una parte del andamio se volvió inestable y se desprendió del edificio, aunque la mayor parte se depositó en la plataforma de seguridad, situada en un nivel inferior.

Este incidente y otros en distintos puntos de Gibraltar obligaron a suspender las clases en St Anne´s, pero también en Bayside, Notre Dame y St Martin's, que sufrieron desperfectos, sobre todo por la caída de árboles, que afectaron incluso a las estructuras de los centros.

Hoy estos colegios tampoco abrirán sus puertas, a fin de que puedan inspeccionarse debidamente para ratificar que no existe peligro alguno para alumnos y profesores. La evaluación del riesgo por parte de la Inspección de Salud y Seguridad se realizará también en las zonas colindantes a las escuelas. A continuación se repararán los daños.

El resto de los colegios funcionó con normalidad, aunque el Gobierno advirtió de que a los alumnos que no acudieron no se les tomará en cuenta la falta. En Gibraltar se cerró además la Reserva Natural de Upper Rock y las carreteras Glacis Road y Bayside Road. Esto provocó retrasos en la Aduana durante buena parte de la mañana. La salida se vio ralentizada y la entrada permaneció cortada. En un intento por no empeorar la situación del tráfico, la Puerta Comercial en la Frontera se cerró a los vehículos que entraban a Gibraltar. Los vehículos privados y los peatones podían cruzar libremente la frontera hacia Gibraltar, aunque hubo demoras debido a la congestión del tráfico. Se espera que Bayside Road y Glacis Road vuelvan a abrir esta mañana, cuando hayan terminado las tareas en el Ocean Spa Plaza.

Además, una caída de rocas en Sir Herbert Miles Road provocó el cierre de la carretera desde el Centro de Pruebas MOT hasta Catalan Bay. El aeropuerto también quedó cerrado y los vuelos, desviados a Málaga.

El Cruise Liner Terminal se inundó y se produjeron daños en las puertas. También se produjeron desperfectos en un edificio adyacente y en el techo de un almacen.

En Algeciras, la máxima racha registrada fue de 123,1 kilómetros/hora a las 7:30. La Estación de la Aemet en San Roque constató un pico máximo de 89 kilómetros por hora a las 12:00.

El oleaje atacó principalmente al Rinconcillo y a Getares. En la primera playa, el agua del mar llegó hasta los patios de muchas casas, mientras que el viento -como en otros puntos de la ciudad- tumbó ramas de árboles y señales de tráfico. Habrá que esperar a que pase el levante para calibrar hasta que punto ha dañado esta playa y la de Getares, donde las mejilloneras volvieron desprenderse. Alguna de las estructuras quedaron flotando en medio de la ensenada y un par de ellas llegaron a la zona de la playa donde estaba el bar La Sirena.

En los puertos de Algeciras y Tarifa se suspendieron todas las salidas de ferris después de que Ceuta y Tánger cerrarán al tráfico marítimo.

Los bomberos del Parque de Algeciras tuvieron que realizar 29 salidas en 24 horas, principalmente para retirar ramas caídas, persianas, antenas, cristaleras y chapas en varios edificios. También tuvieron que ocuparse de cables eléctricos en la calle Concordia y de teléfono en la calle San Vicente, así como de un incendio en el Paseo del Manzanares.

En San Roque, el fuerte temporal de levante causó daños en todo el término municipal, aunque en ningún caso de gravedad. El más llamativo tuvo lugar en Guadiaro, donde una farola se precipitó sobre un vehículo que se encontraba estacionado. Árboles caídos, desperfectos en los tejados, contenedores movidos y fallos eléctricos fueron las principales consecuencias de las intensas rachas de viento, que previsiblemente se mantendrán hasta hoy. Como en la mayoría de las localidades del Campo de Gibraltar se cerraron los parques y las instalaciones deportivas. Se produjeron varios cortes de suministro eléctrico en San Roque Casco que la compañía Endesa atribuyó al fuerte viento, mientras que en Guadiaro hubo un pequeño incendio en la calle La Cañada al saltar una chispa de un transformador y prender un matorral.

El agua invadió el Paseo Marítimo de Puente Mayorga, llevando consigo gran cantidad de arena.

En La Línea los bomberos realizaron una decena de salidas para retirar árboles, carteles y mobiliario urbano desprendidos por el fuerte viento. Además el mar engulló la playa de Poniente. Los momentos más críticos fueron en torno a las 13:00, momento de la pleamar, cuando toda la avenida de España se anegó de agua y los coches sólo podían circular por los carriles centrales. La Guardia Civil desvió el tráfico desde la rotonda con la calle Torres Quevedo hacia el interior, ya que la fuerza del mar también se cebó con el paseo marítimo y arrancó trozos de la balaustrada y losas, que fueron a parar a la carretera. En esta zona los daños fueron cuantiosos.

La concejalía de Infraestructuras estuvo en contacto durante todo el día de ayer con la Demarcación de Carreteras para calibrar los daños. La circulación se restableció totalmente a las 17:00 en dirección a Campamento, pero el desvío se mantenía activo en sentido contrario a la altura de la rotonda del Colegio Carlos V. No obstante, operarios municipales trabajaban por la tarde para abrir al menos uno de los carriles aun cortados. Los trabajos municipales se ciñeron a la supervisión de los posibles defectos por parte de un responsable de la Delegación Municipal de Infraestructuras y del concejal de la materia, Juan Macías. La Demarcación de Carreteras deberá calibrar la situación. Operarios del Ayuntamiento colaboraron en tareas de recogida y limpieza ocasionada por la crecida del mar en la zona de Poniente y en la recogida de los pivotes que, previamente, habían sido colocados por la Demarcación de Carreteras. La Policía Local estuvo en contacto con la Guardia Civil de Tráfico para reordenar y delimitar el tráfico rodado en las zonas más afectadas de la Avenida España, donde la circulación fue complicada por los problemas que sufrió Gibraltar, ya que el corte de vías en el Peñón afectó al tráfico en el entorno de la Aduana.

El Campo de Gibraltar se mantiene en niveles de alerta amarilla por viento (riesgo bajo) y naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros al menos durante la mañana de hoy.