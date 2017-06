La junta de comarca muestra unidad contra el narcotráfico

Unidad y unanimidad en la Mancomunidad en la lucha contra el narcotráfico. Aunque con alguna rencilla, todos los grupos políticos estuvieron ayer de acuerdo en que el narcotráfico es un grave problema que afecta a todo el Campo de Gibraltar, por lo que es necesario hacer un frente común.

Fue el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, el que pidió unidad a los grupos para acabar con esta lacra y reprochó al PSOE, que llevó la propuesta, que no la hubiera presentado en la junta de alcaldes para convertirse así en una propuesta de todo el Pleno.

La Mancomunidad aprueba instar al Gobierno a mejorar la aduana de La Línea

En medio del debate entre los portavoces del PSOE, Miguel Tornay, y el del PP, David Gil -el primero pidiendo efectivos y medios materiales al Ejecutivo, y el segundo, asegurando que "el Gobierno está tomando medidas como la ampliación de plazas de policías"- el alcalde de La Línea, Juan Franco, explicó la realidad que se vive en su ciudad y pidió un plan estructural.

Franco aseguró que se está produciendo un desmoramiento de las administraciones en La Línea. Explicó cómo el Viernes Santo se produjo un alijo en la playa a las 19:00 mientras se celebraba la procesión del Cristo del Mar y el Domingo de Resurrección, otro a las 15:00. "Allí no ocurrió nada porque Dios no quiso. Las persecuciones de motos a toda velocidad, todo el día, son diarias, además de todo lo que se ha publicado. Es de sentido común lo que se está pidiendo, hay cinco coches policiales y cuatro están estropeados", recordó el regidor linense, quien añadió que no es un "ataque contra nadie", pero el Ayuntamiento no puede hacer más cuando ha invertido más de 300.000 euros en medios policiales, "una fortuna para nosotros" y sigue siendo insuficiente.

Tras su intervención, como dijo Romero poco más se podía añadir. El alcalde barreño pidió no utilizar el tema como "arma arrojadiza" entre los grupos políticos, como "ha ocurrido en Los Barrios, que el PSOE reprochó la falta de actuación del Ayuntamiento, cuyo trabajo en este campo es silencioso pero efectivo".

La moción aprobada contaba con siete puntos. Entre ellas, instar al gobierno al incremento de las plantillas de forma permanente de los distintos cuerpos de Seguridad y la recuperación del Grupo de Respuesta Rápida (GRECO; la implantación en La Línea de Unidades de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional y Guardia Civil; la creación de un juzgado especializado en narcotráfico; la mayor regulación de las narcolanchas y la destrucción de las mismas cuando son incautadas, para que vuelvan a la misma actividad; e intensificar la labor de vigilancia y control de narcotráfico especializado en la zona de las desembocaduras de los ríos Guadarranque y Palmones y estudiar en coordinación con el Ayuntamiento de Los Barrios las posibles acciones reguladoras de tráfico.

En el último punto, Romero señaló no entender porqué la coordinación únicamente con el Ayuntamiento barreño si ambos ríos son lindantes con otros municipios. La respuesta se quedó en el aire.

La junta de comarca también aprobó por unanimidad la propuesta socialista en favor de mejoras en la aduna de La Línea. Miguel Tornay explicó la preocupación existente por el funcionamiento de la frontera con Gibraltar. Indicó que los controles generan preocupación y enormes colas. "Todas estas consecuencias no hacen reaccionar al Gobierno, pedimos que sea un paso fronterizo como el que existe en Lleida con Andorra", apuntó.

El grupo Algeciras Sí Se Puede solicitó incluir una enmienda para dotar de más personal, funcionarios y agentes de Policía y Guardia Civil.

Nacho Macías (PP) indicó que su grupo votaba a favor, pero añadió que no es cierto que haya colas siempre. Aseguró que se invirtió los 7 millones prometidos para mejoras.

También se aprobó por unanimidad la moción del PP para instar a la Junta de Andalucía a realizar las obras de la segunda fase de la carretera del Higuerón, una moción que también se aprobó en el Ayuntamiento de La Línea, con discrepancias entre PSOE y PP.