La jornada de verano, en el alero

Representantes sindicales de la Unión General de Trabajadores (UGT) se concentraron ayer en la puerta de la sede de la empresa pública Arcgisa, perteneciente a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El sindicato solicita que se conceda la reducción de su jornada laboral en una hora al día coincidiendo con el verano. Los convocantes organizaron también una asamblea de trabajadores a la que acudieron en torno al medio centenar, donde se les informó de las medidas de presión que quieren llevar a cabo después de que la dirección de Arcgisa rechazase aceptar el horario de verano.

Representantes del PSOE en diferentes municipios acudieron a esta asamblea y se comprometieron a solicitar la convocatoria de una junta de comarca extraordinaria para tratar este asunto. Fernando Silva, viceportavoz del grupo socialista en la Mancomunidad de Municipios, declaró que la petición de celebrar una junta extraordinaria es el último de los escenarios que se barajan. "Antes de llegar ahí queremos dirigirnos al gobierno de la Mancomunidad para intentar encontrar fórmulas o vías de diálogo que conduzcan a un acuerdo para que las peticiones de los trabajadores puedan verse cumplidas", añadió Silva, quien añadió que están a la espera de recibir un informe elaborado por la dirección de Arcgisa en el que se justifica el no a la jornada reducida en su plantilla de trabajadores, cercana a los 400 empleados en aguas y residuos.

El conflicto generado en la empresa pública Arcgisa no es el único que está relacionado con la reducción de jornada a los funcionarios públicos de los ayuntamientos de la comarca. Sin embargo, su aplicación es desigual y la recuperación de las horas no trabajadas también se realizan por vías distintas. Esta es la situtación por municipios.

LOS BARRIOS

Los empleados barreños no podrán salir este verano una hora antes de sus puestos de trabajo. El equipo de gobierno comunicó a sus trabajadores que por "prudencia" no se procederá a conceder la reducción del horario laboral hasta en tanto en cuanto no sea esta cuestión tratada y negociada con los sindicatos.

Los responsables del Ayuntamiento barreño quieren dar cumplimiento a los acuerdos globales que se puedan alcanzar en el seno de las mesas de negociación del convenio colectivo.

"Pactos globales que se quieren alcanzar con el fin de no crear desigualdades. Hasta el momento los gestos de buena fe negociadora que ha tenido este equipo de gobierno han sido malinterpretados en alguna ocasión, llegando incluso a ser trasladado al ámbito judicial", puede leerse en un escrito a los trabajadores. El Ayuntamiento desea transmitir, no obstante, que es su deseo ofrecer a sus empleados mejoras "ajustadas a las necesidades".

ALGECIRAS

Los funcionarios de Algeciras son los que disfrutan de una mayor jornada reducida pues se extiende desde el 1 de junio al 30 de septiembre. Sus representantes sindicales añadieron que el cómputo de horas que trabajan los empleados públicos del Ayuntamiento de Algeciras ya incluye esta reducción en el convenio y que las horas son recuperadas a lo largo del año con formación.

LA LÍNEA

En el municipio linense, el horario reducido se prolonga entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Las horas de menos que trabajan los funcionarios se compensan, según informaron fuentes municipales, con cursos de formación.

SAN ROQUE

El mismo calendario tienen en San Roque, donde la jornada reducita de verano está incluida en el cómputo anual y, en el caso de que no se cubran, deberá hacerse con cursos formativos.

TARIFA

El municipio de Tarifa no tiene incluido el horario reducido en el convenio, por lo que su puesta en marcha efectiva se lleva a negociación. La concejal de Personal, Noelia Moya, explicó que la recuperación de estas horas se lleva a cabo por objetivos y según los departamentos. En las áreas en las que no se plantean objetivos, los trabajadores tienen que acudir a cursos de formación.

JIMENA

La jornada reducida en las dependencias municipales de Jimena están recogidas en el acuerdo laboral. La de este municipio es una de las más cortas pues transcurre entre el 15 de junio y finales de agosto. El cómputo anual fijado y los cursos de formación son los responsables de que los trabajadores cumplan su horario.

CASTELLAR

En Castellar, los empleados públicos también disfrutan del horario reducido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, y aunque esta medida no está incluida en el convenio, la recuperación de las horas se realiza mediante cursos de formación, como en el resto de municipios del Campo de Gibraltar.

el sindicato, a la espera. Los responsables del sindicato UGT en Arcgisa han dejado la iniciativa en manos de los responsables políticos del PSOE en la Mancomunidad. Prefieren, dicen, que sean ellos quienes debatan esta cuestión antes de convocar nuevas medidas de protesta.