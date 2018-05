"La inversión en Puente Mayorga es una garantía de futuro para 50 años"

Jesús Ivars acaba de regresar de Indonesia para hacerse cargo de la actividad química de Cepsa en Andalucía. Vuelve al Campo de Gibraltar en un momento clave para la planta de Puente Mayorga: en julio comienza una importante inversión que culminará en 2020 y renovará por completo una instalación que se acerca al medio siglo de vida.

-¿Qué va a suponer el proyecto Detal para la planta?

-Vamos a implantar la tecnología más avanzada que existe para la fabricación de LAB (alquilbenceno lineal, un componente para la producción de detergentes). Se va a hacer un revamping (renovación), sustituyendo una planta de alquilación antigua para instalar una nueva, de tecnología Detal. Y al mismo tiempo ampliaremos la capacidad de producción de 200.000 a 250.000 toneladas al año. Otro efecto será la reducción del impacto ambiental, porque esta tecnología disminuye emisiones, residuos y consumo de agua de una manera considerable. Son todo ventajas. Y supone una garantía de futuro para la planta en los próximos 40 o 50 años, que no es poco.

-Tras esta obra, ¿cómo aumenta el peso de Puente Mayorga y Cepsa Química en el mercado del LAB?

-Cepsa Química tiene tres plantas de LAB: en Canadá, Brasil y esta. Con la ampliación llegaremos a las 650.000 toneladas de producción de LAB, consolidando el liderazgo mundial. No hay un segundo que nos esté pisando los talones, ni en tecnología ni en capacidad. La planta de LAB de San Roque suministra producto a toda Europa y consolidaríamos África, que es nuestro mercado emergente. Pero además, una vez que implantamos esta tecnología aquí la vendemos también al resto de fabricantes, generando royalties.

-¿África es objetivo clave para las plantas andaluzas?

-En África hoy en día muy poca gente usa detergente, por lo tanto el incremento de consumo para los próximos años será exponencial. En Sudamérica nos pasa lo mismo con Detén (la planta de Brasil).

-Cepsa también había anunciado la posibilidad de desarrollar otro complejo químico en Abu Dhabi.

-Ese proyecto está cada vez más avanzado. Se trataría de una planta similar a la de Puente Mayorga y el destino de ese producto sería el mercado del sudeste asiático y Oriente Medio. Con esa planta Cepsa cubriría el panorama mundial de LAB.

-Hay otras empresas anunciando proyectos similares, ¿se espera un fuerte crecimiento de la demanda de LAB?

-Sí, y además todas las plantas que se construyen cuentan con la tecnología Detal, generando royalties. Es una muestra de lo importante que es la investigación.

-¿Investigación hecha en España?

-Sí, en nuestro centro de investigación de Madrid hay varias líneas de negocio, tienen plantas piloto y hay una línea de investigación para las ceolitas, el catalizador Detal. Aunque la investigación inicial del LAB nació aquí, en San Roque. Aquí se montó una planta piloto para fabricación de LAB basada en ceolita, que producía una tonelada al día, con un equipo de I+D muy potente. Puente Mayorga, entonces Petresa, fue pionera en ese sentido. Y estamos todavía aquí por eso.

-Cepsa Química también ha iniciado un camino de diversificación en Indonesia, con una planta que se separa del petróleo.

-Se inicia un camino nuevo, pero no por querer separarse del petróleo sino porque se quiere sumar al portfolio de productos aquellos detergentes que están fabricados en base vegetal. El detergente que usa como sustancia activa el Labsa sale del petróleo; ahora se compatibiliza eso con una materia prima de origen vegetal, el aceite de palma.

-Esa rama de producción, ¿tendrá mayor desarrollo?

-Sí, ya se habla de posibles ampliaciones. Acabamos de arrancar en octubre y ya se habla de ampliación porque la demanda crece un 8 o 10% anual, es impresionante.

-¿El futuro de Cepsa es cada vez más químico?

-Sí, aunque habrá algunos de refino a los que no les guste escucharme esto. Pero no solo de Cepsa, sino de la petroquímica en general de todo el mundo. Al final tendemos a desarrollar productos de valor añadido y no a quemar esos productos vía gasolina, queroseno o gasóleo. Todo está cambiando.

-En una perspectiva a medio o largo plazo, ¿qué otros nuevos usos se pueden dar a productos que ya tiene Cepsa?

-La molécula de LAB tiene una bondad enorme y es que se la puede usar químicamente de muchas formas. Es una es molécula que parte de una parafina lineal, en función del número de átomos de carbón se le pueden buscar muchas posibilidades, todas dentro del mundo del detergente. También en el llamado EOR (enhanced oil recovery), una serie de productos químicos que se utilizan en pozos de crudo que ya están prácticamente liquidados para disolver el crudo adherido a la roca y poder sacarlo a flote. Las posibilidades de la molécula de LAB son enormes.