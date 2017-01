La falta de interventor bloquea la gestión del nuevo gobierno de Jimena

Jimena vive una situación excepcional. La falta de un interventor mantiene bloqueada la gestión municipal desde hace casi dos meses. "Tenemos un problema muy grave", indicó ayer el alcalde de Jimena, Francisco Gómez (IU), que lleva en el cargo desde el pasado 19 de diciembre, cuando se constató la moción de censura al alcalde del PSOE, Pascual Collado, con el apoyo del Partido Popular.

El habilitado nacional es fundamental para multitud de trámites administrativos, pero especialmente para la firma de las nóminas de la plantilla municipal, el pago a proveedores y la celebración del Pleno de organización, que aún no se ha celebrado. Los tres concejales de IU -Dolores Minguet, Margarita Fernández, y Ángel Gómez- trabajan sin nombramientos oficiales y también sin cobrar.

Antes de llegar a la Alcaldía, Francisco Gómez había localizado a un interventor, Antonio Corrales. Hace pocos días, la Junta de Andalucía ha denegado esta opción por acumulado al considerar que Corrales ya ejerce en dos entidades, el Ayuntamiento de Algeciras y la Mancomunidad de municipios. Una tercera administración ya no es viable, aunque sea de manera provisional mientras se resuelve el concurso.

"Estamos muy preocupados porque a la plantilla, que la componen 70 personas, se les debe dos meses más la paga extra. Hay liquidez y solvencia pero falta la firma del interventor", explicó Gómez, quien señaló que se ha reunido con los trabajadores para conocer su situación personal y algunos están pasando por un momento económico complicado porque sus familias dependen del sueldo de un empleado municipal.

"Me he llegado a plantear firmar yo las nóminas pero cometería prevaricación y ya me han advertido desde la Junta de Andalucía", apuntó Gómez.

El alcalde jimenato indicó que desde el 19 de diciembre se ha centrado en la búsqueda de un habilitado nacional. "Estamos en contacto con la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía y la Diputación provincial. Todo el mundo coincide que es un situación excepcional pero nadie nos da una solución", añadió.

"Nadie quiere venir, ya hemos preguntado en los ayuntamientos cercanos y en los de la comarca y el único que estaba dispuesto no es posible, nos encontramos desamparados", apostilló.

Gómez aclaró que desde la Junta no dan solución y en la Diputación ayudan a los municipios de menos de 5.000 habitantes y Jimena los supera.

El primer edil se quejó de lo tarde que el anterior equipo de gobierno inició el trámite para contratar al nuevo interventor. "El 9 de noviembre se fue el habilitado del Ayuntamiento y el concurso se convocó con más de un mes de retraso en un procedimiento largo que se prolonga al menos durante tres meses", criticó.

Con respecto al Pleno de organización, el alcalde señaló que mientras no se resuelva esta situación no se puede celebrar. "Por el momento, los tres concejales de IU y yo trabajamos en las distintas áreas sin designaciones oficiales", informó el alcalde, quien indicó que él dirigirá además las delegaciones de Urbanismo, Medio Ambiente, y Agricultura y Ganadería. Con respecto a esta última, señaló que siempre ha existido pero de manera simbólica, y "en un municipio agrícola como éste hay que darle la importancia que merece".