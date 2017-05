"Es un insulto que hayan olvidado el desdoble"

-Se habla mucho de la línea ferroviaria pero todo el mundo se ha olvidado del desdoble de la Algeciras-Tarifa.

-Evidentemente hay prioridades. El tren es una reivindicación histórica, apoyo el discurso y estoy en él. Esa debe ser la primera reivindicación de la comarca, eso no lo niego. Otra cosa es que se olviden de forma flagrante no solo del desdoble, sino del acceso directo al puerto que ni siquiera está en los presupuestos. Eso es un insulto puro y duro. No podemos soportar que todo el tráfico que genera el tercer puerto de España en pasajeros cruce el pueblo con lo que conlleva en temas de seguridad. Ambas obras son fundamentales. La ciudad está creciendo pero su desarrollo no está acompañado de infraestructuras. Cuando hemos pedido más dotación de personal en las juntas locales de seguridad tampoco nos lo han concedido. Creo que nos están ninguneando, que no nos están dando la relevancia que tenemos. Somos un referente turístico internacional y lo que pasa aquí no solo afecta aquí, sino que se proyecta a nivel mundial. No nos pueden ver únicamente como un pueblo de 18.000 habitantes. Nuestra dimensión es mayor.

-Una dimensión que se enriquecería con la desafección y el acceso, restringido, a la Isla de las Palomas.

-La Isla de Tarifa es la joya del Parque Natural del Estrecho por ser el punto geográfico más meridional de Europa. La situación que padece no es normal. Anunciaron la construcción de un nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) con el que se cerraría el de Tarifa. También ha habido informes judiciales que señalan que las condiciones que se viven en el CIE no son las adecuadas ni para los trabajadores ni para las personas y eso debería acelerar un poco más el proceso que ya está en marcha. Opinamos que CIE no debe estar en la isla, y así lo hemos aprobado en pleno, e incluso hemos dicho que ese modelo no debe existir. Por nuestra parte, estamos intentado poner banderas, dando pasos para que cuando por fin se desafecte podamos desarrollar un uso público real, aunque restringido. El Ayuntamiento, el Grupo de Desarrollo Rural, la Autoridad Portuaria y algunas universidades estamos trabajando ya en un centro de interpretación que iría ubicado en las instalaciones ubicadas bajo el faro. Ahí es donde tenemos que incidir y si conseguimos que la isla tenga ese uso público ganaremos todos. La isla es un valor en si mismo, no necesita mucho más.

-¿Podría ver usted esa apertura? ¿Va a presentarse a las elecciones locales de 2019?

-Sí, me gustaría presentarme a las siguientes elecciones porque tengo ganas e ilusión y el equipo lo está haciendo muy bien. Aunque tengo claro que si revalido la confianza de los tarifeños solo estaré ocho años al frente de la alcaldía. Pero para eso todavía queda y necesito el respaldo de mis compañeros de partido.

-Un PSOE donde usted ejerce también de secretario local.

-Dejaré de serlo. Siempre he pensado que el responsable del partido y el candidato o alcalde deben ser distintos con el ánimo de preservar la autonomía e independencia entre el trabajo de partido y el que se realiza en el despacho de alcaldía. Ambos cargos deben ser autónomos e independientes. Así que esperaremos al congreso para que otros compañeros asuman esa responsabilidad.

-Quiere usted decir que el partido no ha hecho uso del Ayuntamiento de Tarifa.

-El partido debe generar actividad por sí mismo, pero no debe solaparse con el plano institucional. Es el puente entre la sociedad y el Ayuntamiento porque muchas veces estamos metidos en la gestión y nos olvidamos de algunos problemas, y es el partido el que pone tus ojos y tus oídos en la calle. La Alcaldía y el PSOE no son vasos comunicantes y lo que hago lo hago porque mi partido lo apoya y porque así lo hemos consensuado con el resto de compañeros.

-En esa carrera a la alcaldía no tendrá como rival a Juan Andrés Gil, inhabilitado, aunque aún en las filas del Partido Popular. ¿Qué opina de esto?

-No entiendo cómo un partido político que tiene una base social importante mantiene como referentes a personas que ahora están inhabilitadas y con juicios y resoluciones judiciales pendientes. No logro comprenderlo porque en mi opinión no es un buen ejemplo, y los ciudadanos necesitan ejemplos de honestidad y transparencia. Juan Andrés Gil es el paradigma de la mala política y ellos sabrán por qué lo tienen ahí. La foto con los dirigentes del Partido Popular de la comarca y la provincia no es una buena foto y debería ser apartado de la formación. De aquí se fue porque lo echamos y del partido no se irá tampoco si no lo echan.

-Los nuevos partidos que están surgiendo en la comarca se anuncian como los antagonistas de PSOE y Partido Popular.

-Estoy muy orgulloso de ser del PSOE. Toda mi familia ha sido del partido y mi padre también ha ostentado un cargo institucional. Creo que los socialistas han solventado muchos problemas históricos en este país, pero es cierto que ha habido una etapa de desencanto relacionada con la crisis y la corrupción. Sin embargo, considero que el partido se ha renovado al tiempo que gobernaba. Los ajustes hay que hacerlos cuando las cosas van bien. Normalmente se espera a un momento de crisis para hacer una limpieza, pero el PSOE ha ido incorporando a personas jóvenes bastante preparadas y con ganas de demostrar que pueden hacer cosas. Lo que ocurre es que como nos presentamos como una marca que es antigua, la gente todavía no nos asocia a la nueva política. Pero los que estamos ahora al frente del partido desarrollamos una actividad muy intensa con una honestidad y una ejemplaridad impresionantes.

-Entonces es la marca lo que ahora no funciona.

-Puede, pero no quiero borrarla. El PSOE es lo que es y si yo tengo que mirarme en algún espejo me miro en ese . La ciudadanía todavía está reacia a escuchar nuestro mensaje, a acercarse a nosotros, pero yo creo que con el trabajo que se está realizando ahora la gente volverá a ver al partido como una herramienta útil de transformación social y de bienestar para nuestro país porqueya lo hacemos todos los días.