El improductivo debate de lo obvio

Los miembros de la junta de comarca de la Mancomunidad de Municipios, reunidos ayer en sesión extraordinaria, ya sabían que acudir un sábado hasta la sede del parque de las Acacias no iba a servir para resolver el problema que lo originó: la solicitud de reducción de jornada laboral en verano para la plantilla de Arcgisa expuesta por UGT y PSOE.

Una hora y media de debate y de insultos y amenazas -éstos procedentes del sindicalista José Porras Naranjo- se cerró con la petición, aprobada por PSOE, PP, Algeciras Si Se Puede e IU, de instar a la dirección de Arcgisa a establecer la reducción de jornada laboral en verano en el marco de la legalidad y sin perjuicio para la empresa, los trabajadores o el ciudadano. La propuesta de los alcaldes de La Línea, Juan Franco, y Los Barrios, Jorge Romero, de dejar la petición sobre la mesa hasta no tener los informes necesarios de los departamentos de Secretaría e Intervención y la asesoría jurídica de Arcgisa no salió adelante. Ambos mantuvieron en sus diferentes turnos de intervención la importancia de tomar una decisión de este calado en un foro que no es competente y con un informe en contra, el redactado por el director de la empresa, José Manuel Alcántara, quien cifra en más de 700.000 euros el coste que supondría aplicar la reducción de jornada. "Podría estar de acuerdo con la demanda de los trabajadores, pero lo que no voy a hacer es aprobar una petición que tiene un informe en contra y que ha de tomar el consejo de administración de Arcgisa, donde tenemos responsabilidad patrimonial", añadió el alcalde de La Línea 100x100.

Romero señaló que el informe en contra está basado en normativa y que convocar un pleno en el que se pide a Arcgisa que incumpla la legalidad es "una barbaridad". "Ustedes deben saber que la legislación de las administraciones públicas y de las empresas públicas son distintas. El estilo compadre se ha acabado", manifestó Jorge Romero.

Visto el contenido de la petición finalmente aprobada, todo parece haber quedado en el mismo punto de partida. La dirección de Arcgisa se niega a reducir jornada, aunque volvió a poner sobre la mesa, 24 horas antes del pleno, la posibilidad de redistribuir el horario y que las horas que no se cumplan en verano se recuperen el resto del año. Propuesta que si están estudiando los sindicatos Comisiones Obreras y CSIF, aunque solo para la parte del personal que no esté sujeto a servicios como la recogida de basuras.

José Porras Naranjo, secretario provincial de la federación de servicios públicos de la UGT, intervino para afirmar que se está cometiendo un agravio comparativo con el personal de la Mancomunidad y con el de la mayoría de ayuntamientos. Porras Naranjo, que llegó acompañado de una docena de sindicalistas , criticó al presidente, Luis Ángel Fernández, por no haber sido capaz de imponer el horario de verano; le pidió que le retirara "los poderes" al director general y le dijo que este asunto "le iba a traer más dolores de cabeza". Esta no fue la única advertencia, traducida como amenaza por la mayoría, que hizo el sindicalista. "Porque es sábado, que si no le meto aquí a 200 trabajadores y no celebran ustedes el pleno", sentenció.

La actitud del secretario provincial fue contestada enérgicamente por Fernández, quien acusó a Porras Naranjo de "practicar el seudoterrorismo".

Miguel Tornay, portavoz del PSOE encargado de defender la propuesta, declaró que la negativa no se ha justificado aún, que el acuerdo de la distribución de horarios ha de ser para toda la plantilla y que en el fondo de lo que se trata es de una "decisión política", señalando de forma directa al presidente comarcal. "No veo disposición a llegar a ningún acuerdo. ¿Cual es el problema, el coste económico, se está cometiendo algún delito?", declaró.

David Gil, vicepresidente de Servicios, declaró que lo único que buscaba el PSOE con este pleno era "buscar jaleo y rascar algún voto". Gil añadió que el superávit de la empresa ha de servir para pagar las deudas, congelar las tasas o prestar mejores servicios y no para asumir el sobrecoste que supondría aplicar la reducción de jornada como pidieron UGT y Algeciras Sí Se Puede, a través de su representante, Leonor Rodríguez. Juan Casanova, de IU, apeló al diálogo para lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

No acudieron al pleno convocado con carácter extraordinario los alcaldes de Algeciras, José Ignacio Landaluce; de Tarifa, Francisco Ruiz Giráldez; y Jimena de la Frontera, Fran Gómez.