"Lo más importante del Rocío es la gente con la que vas"

Manuel Pedrero oficiará mañana el pregón de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Línea. Después de 34 años sin faltar a la cita, a Pedrero le toca subirse por primera vez al atril para expresar con palabras su devoción por la Blanca Paloma. Ya lo ha hecho a través de la imagen porque cuenta con un extenso archivo histórico en vídeo de las romerías que vive la hermandad linense.

"Este año se conmemora el 40º aniversario de la fundación de la hermandad y el pregón va encauzado a contar cómo se inicia el Rocío en La Línea. A mí no me gustaba el Rocío. Fuimos una vez porque mi mujer insistió. Fue en 1984 y ya van a ser 34 años sin faltar ni una vez. Lo que a mí me enganchó del Rocío fue lo que pasó esa primera vez, que lo desvelaré en el pregón", adelanta Manuel Pedrero antes de subirse mañana a las 12:00 al altar de la capilla del colegio Salesianos.

"Nunca he pregonado nada, pero he escuchado los 38 pregones del Rocío que se han dado. Si me pongo a contar solo mis vivencias sería mi biografía. Un pregón es pregonar, como la propia palabra indica. Hablar de la Virgen y de todo su entorno, ya sea el camino, la misa de Pentecostés, el salto de la reja, la llegada de la Virgen al simpecado de cada hermandad... Eso es alabar al Rocío, pero estará ensalzado con vivencias propias, como es lógico", indica el pregonero, que ha recibido el calor de la gente desde que se conoció que iba a ser el encargado de anunciar la romería de 2018: "La gente está conmigo. Es un paso adelante contar con la confianza de la gente. Espero no defraudar a nadie".

Pedrero pondrá música a su pregón y no ha tenido que buscarla muy lejos, ya que la pondrán su hijo y su esposa. "Mi hijo Gustavo es tamborilero y va a meter algunos temas de flauta y tambor. Y mi mujer cantará una sevillana. No tenía que buscar música fuera porque la tengo en casa". Su esposa es Pilar Pérez, reconocida cantante de copla e integrante del coro de la hermandad del Rocío de La Línea. Es conocida por haber grabado, entre otros, el pasodoble de La Línea, de la Unión Deportiva y del Círculo Mercantil, además de la salve de la Inmaculada o un disco de sevillanas dedicado a la patrona.

El pregonero ha vivido el Rocío de varias maneras y ha realizado el camino de Sevilla, pero sin duda se queda con el que hace su hermandad, encabezando a las filiales de Cádiz desde Sanlúcar. "Indiscutiblemente me quedo con el camino que hace mi hermandad, aunque es más duro porque las arenas son muy blandas hasta que se llega a la aldea. El camino de Sevilla va por carriles, menos unos dos kilómetros de la Raya Real que sí son de arena. Por ahí las carretas y los caballos van más cómodos. Lo más importante es ir con personas adecuadas. Si se va sin tener conocimientos, a la media hora está deseando volverse. El que vaya con personas que conozcan el Rocío se engancha para los restos, seguro. Y ese es el secreto de la hermandad de La Línea, que cada vez lleva más gente".