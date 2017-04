Un hombre de Adolfo Suárez

Manuel Pérez Castro, en contra de lo que su historial político pudiera dar a entender, era un demócrata. En 1979, cuando se convocaron las primeras elecciones municipales democráticas de la nueva etapa española, ostentaba la Alcaldía de Tarifa a la que había accedido por el método de la dictadura franquista. Dimitió para poder presentarse a las elecciones y, aunque durante unos meses lo sustituyó José María Ginel Bellón (q.e.p.d) de forma interina, se puede decir que oficialmente fue el último alcalde de la dictadura y el primero de la democracia.

Encabezó la candidatura de UCD (era un hombre de Suárez) y compitió por la Alcaldía tarifeña con otras tres listas, las de PSOE, PCE e Independientes, esta última encabezada por su primo hermano Salvador Pérez, con quien no mantenía muy buenas relaciones.

El resultado no le dio mayoría absoluta pues obtuvo 6 concejales frente a uno del PCE y un empate a 5 de socialistas e independientes. Estos entablaron negociaciones que no llegaron a buen puerto, pues los segundos reclamaron la Alcaldía a toda costa. Finalmente, los socialistas decidieron no apoyar a nadie y votar a su candidato (Pedro González Márquez), al igual que los independientes.

Llegado el pleno de investidura cada grupo votó a su candidato y, al ser UCD la lista más votada, se proclamó alcalde a Pérez Castro, que empezada así un mandato en minoría.

Los cuatro años de Pérez Castro se caracterizaron por un profundo respeto a los grupos de la oposición, entre cuyos miembros repartió delegaciones de la Alcaldía sin ningún problema ni desconfianza.

Su gestión, como todas, tendrá defensores y detractores, pero sin lugar a dudas fue limpia y transparente. El diálogo con el resto de grupos le permitió sacar adelante numerosos proyectos, no siendo por tanto un inconveniente el estar en minoría.

Años más tarde repetiría experiencia de la mano del Partido Popular pues la UCD ya había desaparecido, pero no logró la victoria aunque sí un buen resultado. No acabó los cuatro años, siendo nombrado coordinador del puerto de Tarifa por la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA). Tras unos años en el cargo, trasladó su domicilio a Sevilla aunque visitaba su ciudad natal con mucha asiduidad.

Manolo Pérez era un hombre amable y dicharachero, con cierto sentido del humor que ponía de manifiesto en sus intervenciones plenarias y en las comisiones de gobierno.

Descanse en paz.