"Yo no hubiese hecho pactos nunca con el PSOE"

-IU a nivel nacional parece haberse diluido al unirse con Podemos, ¿cómo lo ve?

-Creo que es una cuestión de concepto, a nivel nacional no creo que se haya diluido con Podemos. Se hizo una coalición para conseguir votos, en esta legislatura tenemos que estar con Podemos, en las próximas elecciones ya veremos. IU no ha sido nunca un partido muy visible en los medios de comunicación, cada pueblo o ciudad es muy particular. En los pueblos que se conoce todo el mundo es muy diferente, no se vota sólo por el color político, un cierto porcentaje de votos, que yo valoro más, va a la persona que se presenta. En una ciudad grande se votan otro tipos de cuestiones.

-Esta alianza debe mantenerse en las elecciones autonómicas?

-Creo que hace falta una unión de un frente de izquierdas que sea común, pero tiene que tener muy claro un mensaje de izquierdas. No podemos estar vendiendo políticas de izquierdas y cuando estamos en el gobierno hacer algo totalmente distinto. Si hay que hacer un frente de izquierdas tendremos que estar con Podemos y con más partidos de izquierda.

-Podemos ha pedido a IU que rompa sus acuerdos municipales con el PSOE si quieren ir juntos en las listas de las elecciones andaluzas. ¿Asume IU esa condición?

-Yo no hubiese hechos pactos nunca con el PSOE. Siempre he tenido muy claro que cuando lanzas un mensaje tienes que ser consecuente con el mensaje y no solo vender una idea política, el PSOE para mí es eso, siempre ha tenido una careta o cartel puesta con una serie de discursos para luego cuando está en las diferentes administraciones gobernando hacer algo distinto.

-¿En las locales iría IU junto a Podemos en Jimena?

-Todavía no lo sé. Se tendrá que decidir conforme se acerque el momento y las asambleas decidan, al menos la de IU.

-Qué le parece la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE?

-Para mí es totalmente indiferente, es lo mismo. En el PSOE se hace una serie de políticas encasilladas e independientemente de que esté uno u otro va a seguir haciendo lo mismo. En las propias bases del PSOE dicen que son las que deciden, pero lo importante no es que elijan a un candidato, la pregunta es si este candidato va a hacer lo que le marquen las bases o lo que decida el partido. Ya vimos a Pedro Sánchez como secretario generaly sus discursos no se alejaban de lo que el PSOE decía antes. Fue cómplice del articulo 135 de la Constitución que básicamente decía era que había que dar prioridad al pago de las entidades financieras antes que a las políticas sociales del país. Para mí no es un cambio, es el PSOE de toda la vida que ha cambiado de persona, y ahora se verá como siempre el típico corte de cabezas y sustituciones de cargos internos y la gente que no apoyó a Pedro Sánchez asustada.

-¿Qué le parece la moción de censura de Unidos-Podemos a Mariano Rajoy?

-Creo que se debería hacer, yo la hecho con menos aquí en Jimena.