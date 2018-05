Los guardias civiles reclaman penas más duras para atajar las agresiones a los agentes

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) reclamó ayer un endurecimiento de las penas para atajar las agresiones que, cada vez con mayor frecuencia, sufren los agentes durante los operativos contra el narcotráfico. La asociación sostuvo que la falta de protección a las fuerzas de seguridad del Estado en el Código Penal está detrás de este incremento.

La AEGC lamentó el último episodio, ocurrido en Linares (Jaén), cuando tres guardias civiles, varios policías nacionales y agentes locales resultaron heridos en un enfrentamiento contra un clan de narcotraficantes. La entidad recordó que estas agresiones llevan tiempo produciéndose en zonas como el Campo de Gibraltar, donde los agentes han sido el blanco de agresiones con piedras y otros objetos para intentar evitar la aprehensión de los alijos.

Una escalada de la violencia que, según la AEGC, tiene que ver con la falta de medios y de personal en la Policía y la Guardia Civil. "A esta escasez se une que estos delincuentes se sienten impunes y no tienen miedo a responder por sus agresiones porque saben que no existen medidas coercitivas, por lo que en ningún momento ven peligrar su modo de vida, que es delinquir", aseguraron.

La AEGC aboga por reformar el Código Penal para evitar que cada vez que estos delincuentes agreden a un guardia civil o un policía "entren por una puerta del juzgado y salgan por otra como si no hubiera cometido ningún delito". "No entendemos como a los que nos estamos jugando nuestra integridad en cada servicio no se nos protege con la consideración de autoridad, como sí la tienen los médicos y docentes, a los que si se les agrede en el transcurso de su actividad las condenas pueden ir de uno a cuatro años", lamentaron.