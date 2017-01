El gobierno local denuncia la falta de material en la radio y TV municipal

El equipo de gobierno de Jimena denunció ayer el estado lamentable de descuido que sufre el mobiliario y las dependencias públicas del Ayuntamiento. Así, indica que entre las visitas a diferentes instalaciones públicas, destaca la situación de desmantelamiento de la radio y la televisión municipal (Novena TV).

El equipo de gobierno critica que no aparecen los aparatos que existían en la radio, ni las cámaras y ordenadores de la Novena TV. "En el Ayuntamiento no hay constancia documental de la actual situación y ubicación de todo este material, que representa un valor económico importante y repercute en todo el pueblo", critica en un comunicado.

El equipo de gobierno considera que la situación es grave, y procederá a iniciar las correspondientes investigaciones a través de la Policía Local, con el objeto de esclarecer si se han trasladado a otro local o se ha producido algún robo.

El alcalde de Jimena, Francisco Gómez, explicó hace unas semanas que la situación de las arcas municipales es complicada con un gran número de deudas que están tratando de negociar relacionadas con el servicio de telefonía del Consistorio.

El alcalde hasta el pasado mes de diciembre, Pascual Collado (PSOE) , explicó que estas instalaciones llevan sin funcionar siete u ocho años. "Cuando hablan de que las instalaciones están desmanteladas se refieren a que no funcionan, no hemos intervenido en todos estos años porque no teníamos recursos económicos y no hemos tocado nada. Salvo que hayan robado tiene que estar todo el material", explicó Collado, quien indicó que cuando llegó a la Alcaldía, el local estaba exactamente igual que ahora.

"Tras el gobierno del Partido Popular, nosotros no lo encontramos así pero no le dimos publicidad ni hicimos tantos aspavientos", añadió el concejal socialista, quien recordó que durante su gobierno se quiso reflotar la radio municipal pero era muy costosa y no tenían los recursos suficientes.

"Esto no es más que una cortina de humo del actual equipo de gobierno, quieren hacer una estrategia diferente a los anteriores, pero para la gente del pueblo y para nosotros esto no es ninguna noticia relevante, es algo que todo el mundo sabía", opinó Collado.