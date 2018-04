Un fuerte olor a hidrocarburos vuelve a alertar a varios barrios de Algeciras

Un fuerte olor a hidrocarburos afectó durante la tarde del sábado y prácticamente toda la jornada de ayer a varios barrios cercanos al puerto de Algeciras. Entre los vecinos, el episodio de contaminación atmosférica causó cierta alarma, hasta el punto de que muchos de ellos alertaron al 112, que a su vez dio el aviso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta. Miembros del colectivo ecologista Agaden fueron algunos de los que detectaron el problema, que se registró en Paseo de la Conferencia, la Villavieja, Pescadores, el rotonda del Saladillo y primeras casas de la carretera a Getares.

No es la primera vez que este olor invade esas zonas de Algeciras. Cuando sopla como en estos días el levante, no sólo se produce un incremento de la contaminación acústica, sino que el mal olor cunde en las calles hasta preocupar, y mucho, a los vecinos.

Agaden recuerda que ayer se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra "para recordar que el planeta y sus ecosistemas nos dan la vida y el sustento. Con este día, asumimos, además, la responsabilidad colectiva, como nos recordaba la Declaración de Río de 1992, de fomentar esta armonía con la naturaleza y la Madre Tierra". "Pues en Algeciras, además, no lo celebramos igual con viento de poniente que, como ha ocurrido en esta ocasión, si predomina el levante. Sobre todo los que vivimos en los barrios que se ven afectados por el fuerte olor a hidrocarburos producidos en la zona de Isla Verde. Allí aparece un incremento de ruidos y, como no, el funesto olor e incluso sabor en el aire que respiramos", explican, antes de afirmar que en el 112 les dijeron que la peste provenía de "tanques de la zona". "Desde Agaden pedimos, una vez más, que la administración que nos ampara y nos representa cuide de nuestra salud y se plantee de verdad que nuestro día a día no esté condicionado por el viento que predomine, sino que podamos respirar con tranquilidad a diario".

Durante el pasado verano, el fuerte olor a hidrocarburos llegó provocar que el Ayuntamiento planeara crear un grupo de trabajo con entre empresas, APBA y administraciones para mejorar la calidad del aire en la ciudad. Las indagaciones realizadas por la Junta de Andalucía apuntaron a dos causantes de los olores: las industrias de almacenamiento de productos petrolíferos en el Puerto de Algeciras y la red de saneamiento y depuración de aguas residuales de competencia municipal, que se encuentra en mal estado de conservación. Después se sumó otro foco, el intercambio de productos petrolíferos entre buques fondeados en el Parque Natural del Estrecho y en operaciones de carga y descarga realizadas en el Puerto, que licitó un estudio para determinar el origen y alcance del hedor producido por algunas de sus actividades.

Ya en 2014, la Junta registró una serie reiterada de incidencias de olores a hidrocarburos. En aquella ocasión identificó las instalaciones en el recinto portuario de las empresas Vopak, CLH y Sertego como los potenciales focos de dichas emisiones. Obligó a estas compañías a ejecutar proyectos de mejora para que no se volvieran a repetir situaciones así.

En noviembre de 2017 el Puerto señaló a un buque que había venteado sus tanques frente a Getares como la causa del fuerte olor a gas.