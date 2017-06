La fiscalía archiva la denuncia por la contratación de monitores

El Ayuntamiento de San Roque informó ayer que la fiscalía de Algeciras ha archivado una denuncia por presunta prevaricación presentada por el portavoz municipal del Partido Independiente del Valle del Guadiaro (PIVG), Jesús Mayoral, contra el concejal de Universidad Popular, David Ramos, y el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix. Ambos exigieron a Mayoral que pida disculpas públicamente por "haber manchado" la imagen de los dos ediles.

Los denunciandos informaron ayer de este decreto de la fiscal Aurora Andrés, fechado el pasado lunes 29 de mayo. El origen del caso está en una denuncia presentada por Mayoral en septiembre de 2016 por una supuesta "elección discreccional y arbitraria" de los monitores de los talleres de la Universidad Popular para el curso 2015/2016.

El escrito de fiscalía señala que, "ante la gravedad del hecho", se tomó declaración a David Ramos y al director de la empresa adjudicataria del servicio, y se analizó la documentación referente a los hechos denunciados". La fiscal concluye, no obstante, que "de las diligencias practicadas dicha ilegalidad no ha quedado acreditada en ninguno de los extremos denunciados" y que por tanto no se desprende ilícito penal alguno. "Por todo lo expuesto -argumenta-, debe procederse a archivar las presentes diligencias sin más trámites".

Ruiz Boix indicó que el portavoz del PIVG lleva "amenazando y tratando de amedrentar a David Ramos" con este asunto desde diciembre de 2015, si bien no planteó la denuncia ante fiscalía hasta septiembre de 2016. "Acusaba -recordó el regidor sanroqueño- al responsable de la Univesidad Popular de una posible infracción penal, un posible delito de prevaricación. Y como este alcalde tenía que aparecer por algún lado, decía Mayoral que mi compañero era demasiado nuevo en el cargo y muy joven, y que si había incurrido en esos hechos era porque yo lo había obligado".

El primer edil lamentó que la oposición se dedique a obstaculizar la acción de este gobierno, "que siempre actúa conforme a la legalidad y defendiendo los intereses de los ciudadanos". El socialista reiteró su deseo de que Mayoral pida disculpas públicas por este asunto.