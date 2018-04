Como una final del Mundial

"El efecto José Tomás en el mundo del toro es algo así como, en el fútbol, la final de la Copa del Mundo de Brasil". La frase la pronunció hace unos años Rafael Esteve Secall, profesor Titular de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, no mucho antes de que el genio de Galapagar dejara de aparecer por las plazas del país. Por eso no es de extrañar que en Algeciras no se hable de otra cosa desde que en la noche del pasado jueves saltó la noticia: José Tomás volverá a vestirse de luces, veintiún meses después de su última tarde en ruedos españoles, el 29 de junio en Las Palomas.

José Tomás regresa a Algeciras y lo celebran con expectación los aficionados, pero también los dueños de bares y restaurantes, los propietarios de los hoteles. Porque el madrileño es la única figura del toreo capaz de paralizar una ciudad y reventar un abono. Y eso sin conocerse con quién compartirá cartel y cuál será la ganadería elegida. Da igual. Su sola presencia convirtió ayer a Algeciras en la capital universal del mundo del toro, lo cual es mucho decir de una ciudad sumida en una depresión taurina casi sin precedentes. Porque Las Palomas ha visto multiplicada en los últimos años la fuga de aficionados que afecta a prácticamente todas las plazas españolas. Es un coso con la imagen y el ánimo tocado que, por un momento, ve una ventana abierta a un futuro menos oscuro del que parecía. Y todo porque José María Garzón, gerente de la empresa Lances de Futuro, pronunció el jueves por la noche el nombre que dispara todos sueños de la tauromaquia: José Tomás. Viene José Tomás. O mejor dicho vuelve, puesto que aquí en Algeciras siempre ha sido muy querido, incluso antes de convertirse en la leyenda que hoy en día es.

Hoteles y restaurantes se frotan las manos ante la llegada de miles de visitantes

Según datos recopilados por el escritor y periodista taurino Crescencio Torés, que prepara un libro sobre los primeros 50 años de historia de la plaza de toros de las Palomas, José Tomás pisó por primera vez ese albero, como novillero, en 1995. Cortó tres orejas y se ganó un puesto en la Feria Real de ese año. A partir de ahí vino durante seis temporadas consecutivas, casi siempre con grandiosas actuaciones. Memorable fue sobre todo la de 1999, una tarde mágica en la que le dio la alternativa a José María Soler. Después de 2001, un vacío de unos años antes de su última comparecencia en Algeciras: el 23 de junio de 2007. El día que se despedía César Rincón de Las Palomas volvió a surgir el toreo hondo, ese que se rige por unas normas que solo él conoce en profundidad y solo él parece parece dominar. Ese valor sin medida que atrae a una legión de seguidores.

En 2008 y 2009 se anunció su vuelta a Algeciras, frustrada a última hora por distintas razones.

Que Algeciras aparezca en la noticia más importante del año para los aficionados a los toros de todo el mundo inyectó ayer un chute de adrenalina a los de la ciudad. Y a los que son agnósticos de la tauromaquia, también, puesto que el aura legendaria de José Tomás lo convierte en atractivo incluso para el que no suele seguir con mínima asiduidad lo que ocurre en las plazas del planeta.

Huele a día grande y eso que quedan 63 para el espectáculo. Los hoteles, no sólo de Algeciras, sino de toda la comarca, se frotan las manos ante la previsión de que lleguen miles de visitantes. Francisco Javier Martínez, director del Reina Cristina, afirma que aún es pronto para calibrar el impacto, pero está seguro de que será enorme. "Positivo siempre es, muy positivo, para aquella ciudad en la que torea", explica el hotelero.

No pocos economistas se han atrevido a calcular el impacto económico de la presencia del de Galapagar en un cartel. Las apreciaciones varían, pero siempre se habla de millones de euros. Calibrarlo en este caso es especialmente dificultoso, por cuanto llega después de una ausencia de dos años que no ha hecho más que multiplicar la expectación. Desde su primera reaparición, aquella tan recordaba en la Barcelona de 2007, sus continuas idas y venidas han sido habituales. Ha llegado un punto, explica el periodista Javier López, en el que no necesita competir con nadie, ni estar en las principales ferias, él elige el sitio (normalmente plazas de segunda categoría), los compañeros de cartel e incluso los toros a los que después deberá enfrentarse.

Algeciras es un lugar idóneo, por la fecha, por su ubicación estratégica, por la capacidad (más de 11.000 espectadores) y porque aquí realmente José Tomás puede poner un granito de arena en salvar un rinconcito de la tauromaquia, medio moribunda desde hace unos años.

El pasado 9 de septiembre de 2016 en Valladolid, donde cortó tres orejas y salió a hombros junto a José María Manzanares, que cosechó idéntico balance de tres apéndices, José Tomás se despidió de los ruedos españoles. Aquel año fue también el último en el que hizo temporada como tal. Hizo el paseíllo en Jerez, Alicante, Huelva, San Sebastián y México, siempre con un triunfo rotundo a nivel artístico y el cartel de "no hay billetes" en las taquillas. Algeciras sueña con lo mismo.