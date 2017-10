La fiesta de la cerveza, a la española

Ambiente cervecero y rockero. Familias, grupos de jóvenes y veteranos unidos por el amor incondicional a la cerveza y a la música en directo en la plaza de toros La Montera. En este clima, con Héroes del Silencio, Nirvana o U2 de fondo, se desarrolló la segunda y última jornada del OktoBeerFest, organizada por el Círculo de Amigos Tres Catorce, que disfrutó de un excelente ambiente y un público entregado a los grupos que deleitaron a sus fans con los sonidos más punteros de las bandas rockeras La Casa de Batiato, Little Less y Up to Eleve.

A media tarde la gente que accedía a la plaza era cada vez más numerosa. Paqui, una joven algecireña, acababa de entrar al ruedo cuando nos confesó que lo que verdaderamente le atraían eran los grupos de música. "No soy muy de cerveza", puntualizó.

En las mesas dispuestas en el centro, Rebeca, otra algecireña, acudía por primera vez a esta fiesta en compañía de unos amigos barreños y tres niños. "Esta es mi primera vez y más que por la música vengo por la cerveza, sobre todo por la española, y por echar un día con los amigos. El ambiente es muy agradable. Me encantaría repetir", comentó.

Otro grupo de chicas, debatiéndose entre los selfies y las jarras de medio litro de Paulaner, estrenaban OktoBeerFest. "Somos muy cerveceras y por eso hemos venido. Encontrar en los bares la Paulaner no es fácil", añadió Cristina, una de las chicas.

En el ruedo la organización había dispuesto varias barras de comida y bebida y un par de food trucks para saciar el hambre de los bebedores. En los fogones de la organización se servían las tradicionales salchichas alemanas -a media tarde se habían vendido unas 500 unidades-, pollos asados y Goulash, una receta de guiso de carne de tradición húngara adaptada por los alemanes.

La elección de la plaza de toros permitió a Tres Catorce colocar más barras, tanto de servicio como de tíquets, para evitar las colas. "Teníamos dudas por el cambio de sitio, pero la gente ha respondido muy bien y es más cómodo. Hay más seguridad y es más amplio el espacio", declaró Miguel Jiménez, presidente del Círculo de Amigos, ataviado, como el resto de organizadores, con el ledehorse, el traje bávaro.

Satisfecho por el desarrollo de la fiesta, Jiménez evocó el poder de la cerveza entre sus aficionados. "La verdad es que une mucho, y la prueba es que aquí nos llega gente de todo tipo y hay un ambiente muy sano. Ya hemos agotado dos tipos de cerveza y solo nos quedan tres. La más solicitada es la cerveza que hacen para la fiesta original, la de Múnich, que lleva el mismo nombre, que es muy rubia y muy agradable de beber".

Aunque en Alemania es tradición tomar jarras de litro, los españoles, más partidarios de la cerveza fría, se sobran y se bastan con la de medio. "Ellos beben mucho y aquí se nos calienta y a nosotros nos gusta fría, así que solo servimos la de medio litro", explicó el presidente.

Entre tanta fiesta, música y bebida quizás pasaron desapercibidos dos grandes leones que habían sido colocados por encima del escenario, en la parte alta de la plaza. "Los vimos por aquí, pedimos el permiso para colocarlos sobre el escenario y ahí están, dando carácter", señaló Jiménez, señalando a dos figuras de un antiguo montaje de coronación.