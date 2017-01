La familia del buzo desaparecido reclama un buque con más medios

La familia y allegados de Jesús Vázquez, el buzo desaparecido el jueves por la mañana a unas dos millas de la costa de San Roque, en la zona de La Alcaidesa, reclaman a Salvamento Marítimo que movilice el barco Clara Campoamor, con base en Cartagena, para que participe en las labores de búsqueda.

Álvaro Cuadros, amigo del desaparecido y portavoz de la familia, también buceador profesional, aseguró ayer ante los medios de comunicación que dicha embarcación "está habilitada para este tipo de intervenciones", al tener características como el "posicionamiento dinámico" o "sistemas de buceo en profundidad".

Cuadros señaló que la familia se pregunta por qué no se utilizan estos medios de Salvamento Marítimo, en lugar de esperar a reanudar la búsqueda cuando afloje el fuerte temporal de levante.

También destacó la "máxima colaboración de la Guardia Civil y de las empresas locales", ya que algunas de ellas han facilitado medios para la búsqueda. Así, indicó que tras ser avisado de que su amigo no aparecía se puso en contacto con la empresa de Gibraltar en la que trabaja y rápidamente puso a disposición un barco habilitado para la inmersión, "pero con tan mala suerte que tuvo una avería y tuvo que volverse".

El buceador aún no se explica cómo su amigo pudo desaparecer ya que había buceado en esas aguas en muchas ocasiones. "A mí me avisó el barquero que no subió por donde tenía que subir y a la hora indicada, en su lugar sólo vio burbujas", recordó Cuadros, quien destacó que la familia lo está pasando muy mal.

Las malas condiciones meteorológicas en el mar impidieron el viernes y también ayer reanudar las labores de búsqueda en aguas de la comarca, según precisó Salvamento Marítimo a través de su perfil en twitter.

"Pensamos que el buque Luz de Mar no está capacitado para este tipo de búsquedas cuando hay temporal porque no tiene estabilidad suficiente en el mar", añadió el portavoz de la familia. La búsqueda de Jesús Vázquez, que permanece desaparecido desde las 9:50 del pasado jueves, se han desarrollado hasta ahora solo de manera intermitente a causa del mal tiempo, de modo que las labores se retomarán cuando este mejore.

Según informó un portavoz de Salvamento Martítimo, las malas condiciones del mar impiden al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil operar el robot que rastrea el fondo marítimo, de manera que por el momento se suspenden los trabajos para volver a retomarlos cuando desaparezcan las inclemencias, que está previsto que sea mañana lunes.

Desde el pasado jueves, robots de GEAS rastreaban en el fondo del mar en busca del desaparecido, que se encontraba haciendo submarinismo de profundidad, una búsqueda a la que se había sumado, como apoyo, la embarcación Luz de Mar de Salvamento Marítimo. Fue el patrón de la embarcación en la que iba Jesús Vázquez, el que avisó a la familia y al 112, que recibió una primera llamada que alertaba de que un buceador se había sumergido y llevaba más de una hora sin salir a la superficie, motivo por el que se dio aviso a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios, a Salvamento Marítimo, y a la Policía Local de San Roque y de La Línea de la Concepción, que acudieron hasta la zona indicada en la Alcaidesa.