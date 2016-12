Dos expulsiones y seis abandonos

El concejal de Recursos Humanos, Óscar Ledesma, se acercó bastante a lo que ayer se vivió en el último Pleno del año, al calificarlo de show, cuando apuntó que no era "muy partidario" de ellos. Momentos antes, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, había expulsado al concejal del PIVG, Jesús Mayoral; posteriormente, se produjo el abandono de los seis ediles del Partido Popular; y finalmente, la expulsión del secretario provincial de FSP-UGT, José Porras Naranjo, al querer tomar la palabra en el punto en que se debatía la anulación de los acuerdos de pleno relativos a los convenios colectivos de la plantilla municipal. Antes de abandonar la sala, todos tildaron la actitud del alcalde de "dictatorial" .

Tras desestimarse las alegaciones al presupuesto de 2017 (una del PP, otra del PIVG y otra de la asociación Defensa Ciudadana Activa), se aprobó definitivamente el presupuesto, que entrará en vigor el 1 de enero.

La trifulca se inició en el siguiente punto, en el reconocimiento extrajudicial de crédito, un punto a priori sin problema, en el que se trataba de reconocer facturas por valor de 3.199 euros procedentes de comunidades de propietarios que habían llegado tarde al Ayuntamiento.

La portavoz del PP, Marina García, criticó a Ruiz Boix, al que acusó de "menos limpiar" hacer todo en el Ayuntamiento, por las alusiones del primer edil al temporal y a la posibilidad de utilizar el fondo de contingencia al no poder realizar contrataciones.

En su turno, Jesús Mayoral, señaló que son facturas de 2015 y solicitó que fuese la concejal responsable la que hablase. El edil del PIVG opinó al igual que García que el alcalde "hace y deshace a su antojo". Ahí recibió el primer aviso por parte del alcalde; al no tener turno de palabra, recibió el segundo y continuó señalando que el resto de concejales "están de comparsa".

Varios concejales del PSOE mostraron su malestar al sentirse insultados y se produjo un rifirrafe que acabó cuando el alcalde solicitó un receso y pidió a los agentes de la Policía Local de la sala que desalojaran a Mayoral.

El portavoz del PIVG abandonó el debate pero se sentó en el público. Tras el receso, el alcalde recordó que según el artículo 95 del Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), tras tres advertencias del presidente del Pleno se debe abandonar el local. Finalmente, Mayoral se fue llamándole "dictador".

El PP se quedó al siguiente punto, que prometía un amplio debate, tras la anulación del acuerdo del pleno de junio y la posterior rectificación del pleno de septiembre relativos a los convenios, lo que hará que se vuelva a negociar un nuevo.

La portavoz popular se refirió a este punto como "un lío y un caos tremendo, en el que nadie sabe lo que se pretende hacer". Añadió que son dos convenios diferentes, "un convenio encubierto a través de una rectificación que no tiene nada que ver con el primero".

"Hace ingeniería administrativa para eliminar todo lo que dio en el convenio de junio, que después quitó en el de septiembre y ahora lo anula por las continuas manifestaciones de los trabajadores y porque se lo requiere la Junta con informes negativos", apuntó Marina García, quien aseguró que su grupo se abstenía porque "si votamos a favor lastro el de junio y si voto en contra me quedo con el de septiembre".

Tras esta intervención, el grupo municipal abandonó la sala "porque no estamos de acuerdo con su actitud dictatorial que echa del Pleno a quien le da la gana y pierde los papeles".

También Porras Naranjo solicitó hablar en este punto y el alcalde no le dio la palabra. "No me voy a callar, soy un representante sindica", repitió el primero varias veces y "usted no tiene la palabra" reiteró Ruiz Boix, otras tantas. Finalmente, los dos agentes acompañaron al sindicalista hasta la salida.

"Corvino sabe como es el p rocedimiento, que hay que solicitar la palabra el día antes y ha venido a hacer la escena", apuntó Boix.

La concejal de San Roque Sí Se Puede, Claude Amado, pidió al alcalde y al equipo de gobierno autocrítica.