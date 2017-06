Una esquina que mira al mundo

Laura Pintado llegó a Tarifa hace aproximadamente un año. Desde que pasea por su calles quedó enamorada de la esquina del muro del instituto de Secundaria Almadraba. Ese muro que mira al mar, a la Isla de Tarifa, al punto más meridional de toda Europa. "En cuanto lo ví me enamoré y le hice una propuesta a uno de los profesores del centro", comenta Laura, una joven artista licenciada en Bellas Artes, Máster en Arte y Producción y ahora inmersa en su tesis doctoral.

La idea gustó y fue la implicación de este profesor la que dio forma a la iniciativa que partió de esta zamorana que ha cursado estudios en las universidades andaluzas de Sevilla y Granada.

Un certamen de graffiti podría completar el espacio libre en la valla del instituto

El docente y la dirección del centro obtuvieron los permisos necesarios y consiguieron el dinero para sufragar los costes de la pintura que Laura Pintado está necesitando para completar su composición. Empezó la semana pasada, pero aún le quedan unos cuantos días para terminar la idea que tiene en la cabeza.

"He elegido un gran corazón, que está justo en la esquina, dos cabezas con dos grandes ojos y dos manos de Fátima. Con todo ello quiero representar la incomunicación, que es uno de los temas que más me gusta. Es en el corazón donde están los sentimientos que uno no puede o no quiere expresar. Con las máscaras uno oculta su verdad porque las capas van escondiendo tu intimidad. Con las manos de Fátima Laura quiero trasladar la simbología del mundo árabe y bereber que recurre a este símbolo para huir del mal de ojo y del dolor", explica la artista.

Recurrió al blanco y negro, según dice, porque son los colores que siempre utiliza. "Es una manera de regresar a lo primitivo, a la dualidad interior y exterior, a lo masculino y lo femenino", declara Laura, que sobrevive con un trabajo de camarera mientras logra hacerse un hueco en el mundo de la pintura.

Hasta el momento ha podido mostrar su obra en numerosas salas andaluzas y el pasado año participó en una muestra del galerista Nando Argüelles.

El muro del Almadraba que está pintando estos días bajo la atenta mirada de todos los vecinos y turistas que recorren el paseo marítimo no quedará completo con su composición.

Al parecer, el Ayuntamiento y la dirección del centro están preparando un certamen de graffiti con el que podría quedar terminado. El profesor que ha colaborado con Laura en esta tarea quiere, con esta iniciativa, despertar el interés de los alumnos del centro por el arte y las manifestaciones artísticas.

Apremiados por los contenidos de las asignaturas como Lengua, Matemáticas o Inglés, apenas tienen tiempo de dedicarse a las enseñanzas de artes, cada vez más limitadas en el programa curricular de los escolares.