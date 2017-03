El equipo de gobierno aprueba en solitario la obra del centro histórico

El equipo de gobierno sacó adelante ayer en un Pleno extraordinario el convenio con la empresa Tragsa, que realizará la obra de la antigua Casa Consistorial. La oposición al completo votó en contra.

El Pleno de noviembre aprobó una modificación de créditos por importe de 3 millones de euros, para invertirlos en la conversión del antiguo Ayuntamiento en un centro cultural, con algunas salas dedicadas al artista sanroqueño Andrés Vázquez de Sola. Además, se contemplan obras adicionales, como la apertura de un pasaje peatonal entre la Plaza de Armas y la calle Prevención, el acondicionamiento del depósito de agua, la obtención de aparcamientos en el patio del Cura Romero y la peatonalización de la mayor parte de la Plaza de la Iglesia.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, explicó que su previsión es que la obra comience nada más terminar la Semana Santa de 2017 para que se cumpla el plazo de ejecución fijado por los técnicos de nueve meses, y esté finalizada antes de la Semana Santa de 2018. Indicó que, en cualquier caso, se está pendiente de que Tragsa apruebe este convenio, y que al tratarse de una empresa sin ánimo de lucro, se espera que el precio final de la obra sea sensiblemente inferior a los 3 millones de euros consignados.

Desde la oposición se utilizaron varios argumentos: que se trata de una inversión muy alta y la obra debería salir a licitación, tanto por cuestiones legales como para obtener un mejor precio; que Tragsa es una empresa opaca, investigada por el Tribunal de Cuentas; y que en el expediente de Pleno falta información, especialmente el informe de Intervención (que leyó durante el Pleno la interventora, quien considera que debería haber licitación pública y que no podría entrar en presupuesto hasta la liquidación de las cuentas municipales de 2016). El alcalde respondió que tiene información según la cual el precio que imponga Tragsa será muy inferior a los 3 millones, y que ha mantenido un contacto verbal y por escrito con una alto cargo del Ministerio de Hacienda que le ha confirmado que la operación tiene encaje presupuestario legal.

La portavoz del PP, Marina García, lamentó tras el Pleno que cuestiones de Estado no salgan por unanimidad "por el toque particular que siempre le pone el alcalde". La edil explicó que su grupo siempre ha estado de acuerdo con esta obra, si bien no entiende que se realice desde el Ministerio de Agricultura. Además, añadió que el alcalde no les había dejado hacer un receso para valorar el informe de Intervención que había sido leído por la interventora. "Nos quita el derecho a tener toda la información", apuntó.

Ruiz Boix también lamentó la decisión de los grupos de la oposición. "El PP, el PIVG siempre, y ahora se suma San Roque Sí Se Puede, tratan de limitar que el Ayuntamiento haga uso de sus recursos. Siempre están imponiendo la regla del techo de gasto, pero en San Roque ya no hay deuda bancaria. La buena gestión ha hecho que no tengamos préstamos y queremos gozar de autonomía sobre los recursos financieros del Ayuntamiento para destinarlo a lo que quieren los vecinos: mejorar su calidad de vida", apostilló.