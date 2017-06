Un nuevo episodio de coloración en el agua corriente alarma a la población

Se supone que el agua es incolora, inodora e insípida. Pero no en Jimena, al menos lo primero y al menos no en los últimos días. De los grifos de las viviendas de todo el término municipal sale un líquido que no parece agua. El color marrón es tan evidente desde el jueves que ha alarmado a la población y ha hecho que el Ayuntamiento emita una nota de prensa para aconsejar a los vecinos -unos 10.000- que no consuman lo que sale de los grifos hasta que vuelva a salir transparente.

La empresa Arcgisa explicó a Europa Sur que fue un hecho puntual que se produjo la tarde del jueves y que poco a poco está volviendo a la normalidad. El motivo fue el llenado de la piscina municipal, a través de un hidrante, es decir una tubería de entre 80-100 milímetros con mucho caudal para su rápido llenado y que arrastró un gran número de sedimentos que se encontraron en la red general ensuciaron así el agua.

La empresa comarcal señala que el color del agua está volviendo a la normalidad

La gerencia de la empresa comarcal se aseguró ayer a través de un portavoz que el agua es potable, aunque es "lógico que los ciudadanos sean reacios a consumirlo debido al color".

"Ya advertimos que durante un año o año y medio seguirían produciendo episodios puntuales hasta que no se limpie por completo la red general", explicó el gerente de Arcgisa, José Manuel Alcántara.

Desde el mes de octubre se utilizan para abastecer a la población de Jimena dos pozos de Marajambú que han permitido diluir el agua que llega a la potabilizadora desde el embalse de Guadarranque, si bien se apuntó que la próxima semana se conectará de nuevo con el pantano del Guadarranque, para así poder disfrutar de agua de mejor calidad.

El equipo de gobierno se quejó ayer del tratamiento de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Arenillas. "Fue el último municipio del Campo de Gibraltar que consumió agua de pantano cuando el resto de municipios lo hacían desde que finalizó su contrucción".

Arcgisa indicó que la construcción de la ETAP finalizó en 2007 y estuvo dos o tres años sin funcionar en Jimena porque esta instalación necesitaba un caudal mínimo, 670 litros por segundo. La población de Jimena no llegaba a consumir el necesario -se quedaba en 150 litros por segundo- hasta que se conectó la ETAP al Valle del Guadiaro y afectó a más población y por tanto se llegó al caudal establecido. Hasta ese momento, Jimena se abastecía de pozos cercanos.

El grupo municipal socialista, que gobernaba en el municipio cuando se produjeron los primeros episodios de coloración en el agua, se quejó ayer de la falta de información oficial del Ayuntamiento de Jimena explicando lo sucedido y las medidas que se van a tomar.

El pasado mes de julio, cuando comenzaron los problemas con el agua, el Ayuntamiento de Jimena, y posteriormente, la ELA de Tesorillo solicitaron una analítica a un laboratorio acreditado, que recogió muestras en diferentes puntos del pueblo, y concluyó con la existencia de altos niveles de estos minerales. Desde la administración local se reclamó compensaciones económicas para los ciudadanos. Este asunto se llevó al consejo de alcaldes de la Mancomunidad, en el que el entonces alcalde, Pascual Collado (PSOE) planteó las reclamaciones de los ciudadanos y propuso incluir bonificaciones y reducciones en la facturación a los usuarios de Jimena, pero finalmente no se aprobó.

El pasado mes de enero, Arcgisa explicó que el problema de la coloración del agua, se debía al bajo nivel del embalse del Guadarranque y a las obras de reparación que se acometían en Charco Redondo, del que no se estaba captando agua. El problema lo sufrieron también los vecinos de La Línea, Castellar y la Estación y Taraguilla en San Roque, que denunciaron en las redes sociales y ante los ayuntamientos la suciedad del agua. La situación mejoró poco después en estos municipios, excepto en Jimena, en el que se han producido diferentes episodios de coloración.