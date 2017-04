La enmienda del PSOE pedirá 250 millones para la línea ferroviaria

El PSOE anunció ayer en Cádiz la cuantía de las enmiendas que presentará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por la provincia de Cádiz, las cuales ascienden a la cifra de 330 millones de euros. El diputado Salvador de la Encina afirmó que pedirán al Gobierno de Mariano Rajoy el compromiso de invertir 250 millones de euros en la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla para poder cumplir con los plazos y el mandato exigidos por la Unión Europea. "El PP tiene que apoyar en las Cortes la inversión para esta obra, la cual permitirá el crecimiento del desarrollo del puerto de Algeciras lastrado hasta que no se acometa el proyecto de modernización de la línea férrea", declaró. Las enmiendas socliastas también incluirán una partida para la carretera Vejer-Tarifa, "que se quedó paralizada en 2008 y pendiente de la declaración de impacto ambiental".

Los socialistas señalaron en un nota que entre 2004 y 2011 la inversión media estuvo en 500 millones de euros, pero que tras seis presupuestos del Partido Popular, esa cifra se ha quedado en 100 millones incluyendo los dos planes de reindustrialización. Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos en Andalucía, declaró ayer en Algeciras que el grupo parlamentario Unidos Podemos presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y más de 100 enmiendas parciales referentes a Andalucia que suponen la petición de un incremento de más de 1.000 millones para la comunidad autónoma. "Esperemos que los diputados andaluces sean corresponsables con los compromisos que han adquirido con sus votantes y voten a favor de estas enmiendas", dijo.

Ángela Aguilera cree que la protesta del 18 no será la única porque hay mucho que reclamar

Recordó que Andalucía recibirá un 36% menos de asignación presupuestaria que el año anterior, lo que calificó como el "recorte más duro de toda España".

Criticó a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por seguir apuntalando al gobierno del Partido Popular negándose a apoyar la moción de censura propuesta por Unidos Podemos y a presentar una enmienda a la totalidad. "Ellos prefieren quedarse en un rincón diciendo los corruptos que son los que tienen en frente", dijo.

La responsable de Podemos en la comarca, Ángela Aguilera, señaló que la enmienda a los presupuestos generales que propondrá su grupo con relación a la Algeciras-Bobadilla será la petición de una asignación económica de 53 millones más los 20,2 ya asignados, solicitud que no puede ser más alta por los límites impuestos por la ley de presupuestos.

"Nos estamos haciendo viejos pidiendo las mismas cosas durante muchos años. Por eso creo que la movilización del 18 de mayo no debe ser la última ni la única. Tenemos tanto que reclamar, tanta dignidad que recuperar. Aquí no se trata solo de ver quién pierde o quien gana según quien mande en el Gobierno. Hay que pelear pierda quien pierda porque esta comarca vive una situación de emergencia social. Lo que queremos es riqueza y porvenir", señaló Aguilera.

Salvador de la Encina también llamó a la movilización del día 18 y retieró que el PSOE no estará delante de la pancarta sino impulsando que se apruebe una mayor inversión para el tren.

"Si el PP se quiere comprometer, no de palabra sino con hechos, que lo haga por este camino. Si no se quiere sumar a esa manifestación que es un clamor social, al menos que se sume al apoyo en el debate de la enmienda, que será el día 22, para que las palabras de compromiso de estos días del presidente de Puertos del Estado, José Llorca, o del ministro Iñigo de la Serna no caigan en aguas de borraja", dijo.