"Con una energía competitiva en Europa no intentaríamos aventuras en otros países"

Eacerinox ha iniciado el año con unos resultados semestrales de récord, 151 millones de beneficio neto que superan los resultados anuales de cualquier ejercicio de la última década.

-Han tenido unos resultados históricos en el primer semestre. ¿Cuál es la previsión a final de año?

-El año va a ser bueno, va a mejorar los resultados del año pasado. Bien es cierto que la volatilidad que tienen las materias primas y las incertidumbres que hay en el mundo convierten los años en muy asimétricos. Lo importante es saber aprovechar los buenos momentos y no sufrir demasiado en los malos, pero al final tenemos que mirar con unas perspectivas más largas. Será un buen año porque parece que tenemos que empezar a pensar más en crecimiento que en política defensiva, que estamos entrando en un ciclo de expansión económica.

-¿Qué indicadores apuntan a ese nuevo ciclo?

-Uno de los más importantes es que hace mucho tiempo que no veíamos a todas las grandes regiones económicas crecer al mismo tiempo. Están creciendo China, más de lo esperado, Europa, EEUU, Brasil. Sudáfrica es el país que nos falla a nosotros. Segundo punto es que todos los crecimientos son moderados, lo que garantiza un crecimiento más duradero, más sostenible. Los booms y volatilidad que estamos viendo son los últimos coletazos del impacto de la gran crisis. En general está mejorando todo y estamos superando las incertidumbres políticas: el ascenso de los populismos, el Brexit, el efecto Trump han pasado y seguimos adelante. La economía sigue su ritmo lento pero constante apuntando que vamos a tener un ciclo económico al alza.

-Empresas e inversores habían puesto muchas expectativas en la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero aún no se han ejecutado las medidas esperadas. ¿Han notado ese efecto Trump?

-Nosotros no hemos dicho nunca que nos vayamos a beneficiar de la llegada de Trump, pero si hay un efecto positivo, bienvenido sea. Si se protege el acero americano nos beneficiaría, porque somos absolutamente americanos allí. Por supuesto, como empresa global que somos, somos partidarios de la globalización, el libre comercio y el mundo abierto y sin aranceles, pero para jugar en esa liga hay que poner las mismas normas para todos y por eso nos quejamos recurrentemente de las importaciones que vienen desde Asia, sobre todo desde China, y hemos reclamado medidas antidumping. No estamos viendo un boom en la economía por las medidas de Trump pero sí que viene una reindustrialización basada en una energía más barata. Que haya una energía más barata provoca que muchos de los que habían intentado producir fuera vuelvan a países con marcos más estables, porque la deslocalización pasiva, las industrias europeas y estadounidenses invirtiendo en Asia y llevándose parte del crecimiento a estos países, no es tan sencilla, no es fácil trasladar nuestros modelos de trabajo. Si nos dieran unos factores de competitividad en Europa y en EEUU no estaríamos intentando estas aventuras. Y en EEUU estamos viendo clientes que habían intentado fabricar en Asia o México y están volviendo, fundamentalmente por el coste de la energía.

-¿Están cómodos entonces con la administración Trump?

-Nosotros estamos cómodos con cualquier administración. Hemos ido bien con demócratas, republicanos y todos. Sobre todo, no dependemos ni de licitaciones públicas ni de regímenes tarifarios. Lo que pedimos a cualquier administración es un marco estable en el que trabajar, una regulación que no sea muy complicada; en el caso de España, una homogeneización en la regulación de las distintas comunidades autónomas, porque en ocasiones es complicado cruzar con un camión las distintas regiones. Una energía eléctrica barata, un mercado liberalizado de verdad y que el esfuerzo de reducción de emisiones, los costes medioambientales, sean parecidos en todos los países. Si nosotros hacemos un esfuerzo de reducción a la hora de producir acero debería de exigirse el mismo esfuerzo a todo el que venda aquí su producto. Aunque en eso también hay que cambiar hábitos de consumo: queremos un mundo verde, un mejor futuro, pero cuando nos falta algo en lugar de comprar un producto europeo compramos uno hecho en China. Debemos fomentar el modelo de vida europeo y eso supone también comprar productos europeos.

-¿Se está caminando hacia ese marco estable que reivindican desde hace años?

-España siempre ha sido un país muy estable. Hay temas como la interrumpibilidad, el coste de la energía eléctrica, la falta de contratos a largo plazo, que generan mucha incertidumbre en un sector como el nuestro que depende mucho del precio de la energía. Ahí pedimos que se vea a los electrointensivos como en el resto de los países industriales, que tengamos un marco en el que podamos proyectar nuestros costes a largo plazo para afrontar los contratos e inversiones. Con la subasta de interrumpibilidad nos estamos jugando todos los años una parte muy importante de nuestros ingresos. Lo bueno es que precisamente por haber sido siempre una isla energética estamos a la cabeza de la eficiencia en el coste energético. Necesitamos menos energía para fundir el acero que nuestros competidores.

-Una mejora tarifaria supondría entonces un gran salto competitivo para la industria española.

-Absolutamente. Porque las industrias electrointensivas somos grandes y tractoras. A nuestro alrededor hay empresas de servicios y transformación que crecen al amparo de las grandes.

-Esta demanda sobre los costes de energía eléctrica es antigua, ¿han encontrado receptividad en los gobiernos?

-Por lo que yo conozco los gobiernos siempre tienen la voluntad de solucionarlo. Pero siempre tienen otras prioridades.

-¿En qué punto están esas demandas?

-Se ha hablado mucho de industrialización, de llegar al 20% de PIB industrial en 2020, pero según los datos publicados este verano el crecimiento de España sigue viniendo impulsado por el turismo. En algún momento debemos afrontar la industrialización. No se nos debe olvidar lo que hemos aprendido y sufrido durante la crisis, ni a las empresas ni a los gobiernos. Si nosotros tenemos que prestar atención a los fundamentales que nos han ayudado a tener éxito en los malos momentos y controlar costes, eficiencia y productividad, los gobiernos tienen que trabajar para que no suframos otra vez lo que hemos sufrido y ahí uno de los objetivos debe ser mantener ese empleo industrial.

-¿Ve factible ese 20% del PIB en 2020?

-Pues creo que no.

-Hablemos de otro porcentaje: el 40% de reducción de emisiones de CO 2 para 2030 comprometido por los países europeos. ¿Es viable?