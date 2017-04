Los empresarios protestan de nuevo por los cortes de luz en la N-340

Enésimo corte de luz en Tarifa. La Asociación de Empresarios de Tarifa (AET) protestó ayer por los continuos cortes de energía eléctrica que se producen en la zona paralela a la carretera N-340. Ayer se constaron dos, el primero y más importante se inició a las 15:30 y se prolongó hasta las 18:00, y un segundo, que duró unos minutos, a las 20:30.

Desde Endesa se informó que el primer corte afectó a 200 clientes. La eléctrica confirmó que se debió a una desconexión por culpa del viento.

Los empresarios mostraron su malestar porque no es la primera vez que ocurre un corte en el fluido eléctrico y que afecta a esta zona en la que se congregan un gran número de establecimientos hoteleros, que tienen reservadas todas sus habitaciones durante este puente que ayer comenzó.

"Estamos indignados porque cada vez que llueve o hay viento se producen los mismos problemas. Ya pasó en Semana Santa y afecta a casi todo el municipio", explicó el gerente del Hostal Levante, Diego Lobón, y miembro de la AET, quien aseguró que está completo hasta el día 2 por la noche (fiesta en Madrid).

"La gente se va de la habitación si les decimos que no hay luz. Esto da una imagen muy mala del pueblo cuando se está tratando de desestacionalizar el sector turístico. Hay que comenzar por las infraestructuras", añadió.

Lobón destacó que todos los empresarios especialmente los de la N-340 -donde se concentran la mayoría de lo camping, y hoteles- están indignados por las infraestructuras que tiene Endesa en el municipio. "Queremos transformadores y líneas nuevas, no tanto parcheo", apuntó. El empresario se quejó además de la atención que presta la compañía cuando se da un parte de algún corte eléctrico. "Es pésima, ponen en duda la avería, y te dicen que llames en 90 minutos si no se ha resuelto", aseguró Lobón, quien aclaró que los establecimientos de la zona, como el suyo son los principales clientes de Endesa, cuya facturas mensuales no bajan de los 800-900 euros.