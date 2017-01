Una empresa traslada un robot para buscar a Jesús Vázquez

La empresa barcelonesa Instalsub desplazó ayer hasta la zona un robot submarino para continuar con la búsqueda de Jesús Vázquez, el buzo desaparecido frente a La Alcaidesa hace hoy un semana.

Javier Ferrán, gerente de la firma dedicada a trabajos submarinos profesionales, señaló que Jesús Vázquez era un buzo muy conocido entre los aficionados a este deporte y que tanto ellos como varias empresas de la zona han colaborado para que el robot inicie hoy su búsqueda.

La previsión es que pueda hacerlo desde muy temprano y dado que la zona delimitada no es demasiado extensa, el trabajo de barrido podría estar listo al mediodía. Todo ello contando con que el tiempo se mantenga estable. Ferrán señaló que realizarán este trabajo de manera voluntaria y sin contraprestación alguna para paliar las deficiencias que está mostrando Salvamento Marítimo. "Ellos tienen un robot más grande que el nuestro pero no entendemos por qué no llega o por qué no está aquí. Los únicos que siguen con su búsqueda son los buzos de de la Guardia Civil", aclaró Ferrán, quien viajó desde la capital catalana junto con otro técnico. El éxito de la búsqueda dependerá de los movimientos que hayan producido las mareas.