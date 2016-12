"Los efectos de los recortes en investigación se están notando ahora"

Erepresentante del rector en el Campus Bahía de Algeciras desde hace un quinquenio, Inmaculada Santiago ha afrontado años de crisis en un campus que no es campus al uso, con edificios separados, titulaciones jóvenes y dificultades presupuestarias. Pese a ello, asegura que los centros universitarios del Campo de Gibraltar han sido bien tratados en los años de escasez al partir en inferioridad de condiciones, con "menos infraestructuras".

-La delegación del rector cumple cinco años. ¿Qué balance hace?

-Han sido años muy complicados porque nos ha pillado la crisis. En los primeros años con pagar las nóminas prácticamente parecía que se cumplía, porque ese pago era complicado. En los dos últimos ejercicios parece que se está viendo un poco más de luz y se ha invertido bastante dinero en este campus. El equipamiento del edificio I+D+i fue sufragado por la Universidad. Luego vino el dinero para la remodelación de la Escuela Politécnica y se va a ejecutar otra obra en Enfermería. En infraestructuras no estamos descontentos, aunque evidentemente siempre hace falta más. En su momento cuando se habló de Los Alamillos parecía que era la solución a los problemas de este campus que cuenta con dos edificios tan alejados, pero ahora mismo no es una realidad y tenemos que contar con los espacios que tenemos.

-¿Se mantiene el proyecto de Los Alamillos, aunque no sea a corto plazo?

-Eso está ahí y supongo que a largo plazo podrá ser una realidad. Hoy en día desde luego no lo es, se necesitaría mucha inversión para hacer ese campus, hay que urbanizar la zona, no solo construir los edificios. La Universidad no puede hacerlo con los presupuestos que tiene y para la Junta tampoco es un tema prioritario.

-¿Alguna otra actuación urgente?

-La obra de la biblioteca del campus. El problema que tenemos es que está hecha en un sótano y en una zona que además se llama La Charca. Hemos tenido muchos problemas de humedades, se han ido parcheando, pero se ha visto que la biblioteca hay que sacarla de ahí. Ese es un reto que tenemos para este año. Me gustaría que antes del verano se empezasen las obras para que después del verano estuvieran listas.

-¿Se espera lograr alguna titulación más para el campus Bahía de Algeciras?

-Ahora mismo el tema de las titulaciones está complicado. Hay que justificar claramente la necesidad de ellas para que se concedan. Ahora no es una prioridad, aunque tampoco habría que descartarlo si se ve alguna que pueda ser de interés para el entorno. Pero no se trata de poner titulaciones por ponerlas, hay que consolidar las que tenemos.

-¿Tenemos el riesgo de perder alguna?

-No si somos capaces de mantener la calidad y los alumnos en las ellas. Creo que nuestras titulaciones están saneadas y en eso no vamos a tener ningún problema.

-El campus mantiene relaciones con universidades de Marruecos. ¿Se puede potenciar aún más esa cooperación transfronteriza?

-El aula universitaria del Estrecho ha conseguido grandes retos en los últimos años. Son varios los proyectos, económicamente bastante interesantes, que han supuesto una mayor relación con Marruecos. Se ha extendido a 10 universidades marroquíes y se están estableciendo relaciones bastante estrechas con Argelia. Ahí hay todavía mucho que hacer.

-También hay otra universidad vecina, la de Gibraltar.

-Se fundó hace un año y ya hemos tenido conversaciones con la rectora, vamos a ver en qué campos podemos trabajar. Sobre todo en proyectos de investigación, en los cursos de doctorado y en algunas colaboraciones que ya se venían haciendo con Gibraltar, con el Derecho anglosajón por ejemplo. Estamos dando los primeros pasos. De hecho, se va a firmar pronto un convenio e iremos viendo convenios específicos.

-Se ha planteado la posibilidad de abrir una subsede de esa universidad en el Campo de Gibraltar.

-No sé si se ha planteado seriamente o no. Pero si alguien quiere tener una formación ofrecida por la Universidad de Gibraltar la tiene muy cerca como para tener que buscar una subsede. No le vería mucho sentido.

-¿Ven como competencia a la Universidad de Gibraltar?

-No, en absoluto. Creo que podemos ser complementarias. Ahora está naciendo, tiene muy pocos grados, ellos se quieren especializar más en la investigación y el posgrado. No sé si podrían implantar fuera alguna titulación que no tengan dentro.

-Desde la industria se reclama que se refuerce la formación específica para que los vecinos del Campo de Gibraltar trabajen en las fábricas.

-La Universidad de Cádiz siempre ha tenido una buena relación con las empresas de la zona. Tan es así que este centro nace antes que la Universidad de Cádiz por deseo expreso de las grandes industrias de la zona. Esa relación siempre ha existido, como demuestran las cátedras de Cepsa y Acerinox, de las más antiguas e importantes. La Fundación Campus Tecnológico en eso puede ayudar no solo en formación universitaria, sino que ellos son los que tienen que canalizar también esa otra formación un poco a medida, no tiene por qué ser un experto o un máster.

-Las universidades reclaman un nuevo modelo de financiación. ¿Qué necesitan?

-Un modelo de financiación donde se tengan en cuenta múltiples aspectos. Por ejemplo, la Universidad de Cádiz reclama que se tenga en cuenta el que haya en una misma universidad más de un campus. Los gastos de gestión y personal que supone tener campus en cuatro ciudades no los tienen otras universidades que están en una sola ciudad.

-¿Hay déficit de profesores?

-En los últimos años se ha hecho un trabajo muy importante, cuando acabe este año se habrá contratado en la UCA a casi 150 ayudantes doctores. Una de las prioridades era el campus Bahía de Algeciras, porque se habían creado tres titulaciones nuevas que necesitaban personal estable y que estaban cubiertas por sustitutos interinos. Prácticamente todas las plazas estructurales están cubiertas.

-En los últimos años se han escuchado bastantes quejas sobre las condiciones laborales del profesorado universitario en general, no exclusivamente de la UCA.

-La verdad es que la carrera universitaria hoy en día es muy complicada. Uno tiene que salir de la universidad, tener muy buen expediente, hacer la tesis, sacar bastantes artículos, acreditarte como ayudante doctor y después sacar la plaza. Eso pueden ser diez años. Es una carrera de fondo, donde la investigación requiere muchas horas. Es duro, sobre todo cuando tienes familia. Sobre todo para llegar a un estatus.

-¿Y está recompensada?

-Económicamente no. En otros países se paga en función del currículum, aquí sólo te diferencian los sexenios, que cuesta mucho sacar y no suponen tanto. Lo que ocurre es que a la gente a la que nos gusta la universidad, investigar y este tipo de docencia la verdad es que nos compensa. Hoy en día no hay trabajos bien pagados, pero este no es un trabajo que esté especialmente bien remunerado.

-Los rectores reivindican un pacto de estado para la universidad. ¿Lo ve cercano?

-Este ministro y el secretario de universidades parecen bastante dialogantes por lo que comentan los rectores. Se sientan a escucharles. No sé a lo que se llegará, pero lo mismo que se está viendo en educación no universitaria, donde parece que los partidos se están sentando a hablar, creo que aquí también sería factible.

-En el ranking de las mejores universidades del mundo la primera española (Barcelona) está más allá del puesto 150.

-Hay que mirar cuáles son los criterios. Por ejemplo, un criterio es tener un docente premio Nobel. Eso suma muchos puntos. Y hay universidades que los tienen o les pagan para que estén allí uno o dos años, son muy potentes económicamente. ¿Te da más calidad como universidad? A lo mejor algo en esa faceta, pero sí te posiciona. Las universidades españolas no tienen esos premios Nobel, esa posibilidad de contratarlos. También es verdad que hay que trabajar en el tema de investigación, pero para ello los países en los que se sitúan las universidades tienen que ser sensibles a ese tema. Si no hay muchas becas de investigación, no se da dinero, se puede investigar poco. La Universidad de Cádiz usa todo el dinero que puede ahí, para subvencionar a grupos que son emergentes y que no han conseguido proyectos de investigación del plan nacional o europeos.

-¿Ha retrocedido puestos España en investigación durante la crisis?

-En general ha habido un retroceso en la investigación porque no ha habido convocatorias. Antes había más lugares a los que acudir en busca de financiación, ahora no puedes recurrir a ellos. Y los efectos se están notando probablemente ahora, después de años de recortes bestiales ahora no se recogen tantos frutos. No obstante, nosotros con nuestros planes propios hemos conseguido no solo no bajar, sino que hay una línea levemente ascendente. También ha entrado mucha gente nueva y sabe que para conseguir las acreditaciones a ayudante doctor tiene que investigar, y a veces con pocos medios se ha conseguido muy poco.

-El último informe PISA vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el nivel educativo de los alumnos españoles. ¿Han notado ustedes un descenso?

-La verdad es que no sé si es porque los profesores siempre nos quejamos, pero sí, es verdad que hace muchos años que notamos que el nivel de los alumnos que entran en la ingeniería, donde soy docente, ha bajado notablemente. Yo no sabría decir por qué ocurre esto. De hecho, en el primer año tenemos un curso de nivelación en materias como dibujo, matemáticas, física, en el que se trata de poner un poco al día al alumno para que esté en el punto de partida adecuado para comprender las asignaturas de primero. También hemos visto un descenso considerable en lo referente al aprendizaje de humanidades. A veces el problema que tenemos aquí es que hay alumnos que tienen un vocabulario bastante pobre. No es que no sepan hacer el problema, es que no saben lo que le estamos preguntando.

-Cinco mujeres y once hombres en el equipo rectoral de la UCA. ¿Es casual o refleja que todavía hay diferencias de género en la cúpula de las universidades?

-Es casual. La presidenta de la CRUE durante muchos años ha sido una mujer y cada vez hay más rectoras. En la Universidad se busca la valía de la persona, al menos eso es lo que yo he conocido. Es cierto que hay titulaciones en las que todavía hay menos presencia femenina y no podemos olvidar que todavía la carga familiar, por lo menos en mi generación, recae más sobre la mujer. Eso hace a veces que a la hora de aceptar un puesto de gestión que requiere muchas horas te lo pienses. Todavía tenemos que mejorar.