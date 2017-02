Los ecologistas piden liberar cuatro áreas de Los Alcornocales de pruebas deportivas

La Euráfrica Trail 2017 no irá por los Llanos del Juncal

La dirección del parque natural de Los Alcornocales ha informado a los grupos ecologistas que la competición deportiva Euráfrica Trail 2017 se celebrará entre los días 11 y 15 de octubre, que únicamente una de sus etapas se llevará a cabo dentro de los límites del parque natural y que no pasará por los Llanos del Juncal. Asociaciones como Verdemar, Agaden, Cigüeña Negra y Somos Tarifa han valorado muy positivamente "este cambio de postura de la dirección del parque al no autorizar para la presente edición la masificada carrera de montaña Euráfrica Trail 2017 por la zona A de máxima protección denominada Los Llanos del Juncal". Los grupos conservacionistas entienden que este giro se ha producido como consecuencia de la presión que ha sufrido la zona desde que se celebran este tipo de competiciones , "lo que está ocasionando un grave deteriorio de este frágil ecosistema". La decisión de la administración es distinta a la expuesta hace unos meses, cuando la Junta emitió un informe favorable en el que afirmaba que la prueba cumplía con el respeto y cuidado de Los Alconorcales. El informe, que fue enviado a las asociaciones ecologistas, fue realizado por el equipo técnico del parque natural tras estudiar la memoria de la prueba. El documento reflejaba que la Euráfrica Trail cumple con las obligaciones de respeto y cuidado del entorno del parque natural, y que no se detectaban riesgos o posible afección al medio natural por los tramos en los que discurre, sobre todo porque en las zonas más sensibles y donde existen especies de plantas catalogadas los corredores transitarán por pistas de tierra. El informe también destacaba que la competición se desarrollaba fuera del periodo de máximo riesgo de incendios, que no abría ningún sendero, vereda o pista en el monte, y que se utilizarían los ya existentes de uso público y habitual en el Campo de Gibraltar. "En el caso concreto de los 400 metros en los que la competición discurre por los Llanos del Juncal, los corredores los atravesarán a través de una pista y no campo a través", afirmó la dirección del parque en su informe.