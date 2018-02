El doctor Casado presenta su libro sobre la 'Feminización de la voz'

El doctor Juan Carlos Casado, codirector del Servicio de Otorrinolaringología de los Hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, presentó el pasado viernes el libro Feminización de la voz. Abordaje multidisciplinar de la mujer transgénero, una guía dinámica para la comprensión de la transición que pasan las mujeres transexuales a nivel quirúrgico.

El texto, escrito junto al doctor Enrique Maraví Aznar, de Pamplona, surge de la escasez de manuales actualizados que traten de una manera accesible y didáctica el proceso de feminización de la voz en la mujer transgénero. El Servicio de Otorrinolaringología de Quirónsalud Marbella, con los doctores Juan Carlos Casado y Carlos O'Connor a la cabeza, fue pionero en la materia al practicar en junio de 2013 la primera intervención en España para feminizar la voz.

La publicación se estructura en varios capítulos que ayudan a comprender mejor el proceso de feminización de la voz, así como otras áreas que forman parte de la transición de una mujer transgénero, tales como el tratamiento hormonal, la cirugía de feminización facial o la cirugía de reasignación de sexo.

"En muchas de las pacientes existe la preocupación de que su voz no refleje el tono vocal que consideran adecuado con respecto a su aspecto exterior, es decir, que no suene estereotipadamente femenina", explica el doctor Casado. Aunque el consumo de testosterona (hormona sexual masculina) produce un descenso del tono vocal (voz más grave), "el consumo de estrógenos (hormona femenina) no afecta para nada al tono vocal", añade el otorrino.

Por lo anterior, para conseguir ese aumento de tono vocal (una voz más aguda) es necesaria la intervención de un equipo multidisciplinar en el que colaboran estrechamente el cirujano otorrinolaringólogo y el logopeda especializado.