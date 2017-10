"Somos discriminados porque los centros de decisión están lejos"

Ehay personajes cuyo nombre de pila supera a sus apellidos. Miguel Alberto de CCOO y de Barrio Vivo lleva toda su vida peleando por el Campo de Gibraltar. Algecireño de 1958, sus andares de sacristán delatan su pasado junto al padre Pedro Gómez. El entrevistador golpea primero con el 0-1 del Betis al Real Madrid en el Bernabéu. "Pensaba que usted pertenecía al club de la buena gente. Mi venganza será cruel", advierte.

-Nacido en la calle Carretas y criado en La Piñera, boyscout, cristalero a los 13 años, aprendiz de mecánico a los 14, delegado sindical de CCOO a los 18 y concejal de Algeciras por el PCE a los 19. Lo suyo fue precocidad.

-También negocié el primer convenio del Metal junto con Antonio Peralta, que estaba en la UGT. En 1979 ganamos las elecciones y Paco Esteban se convirtió en alcalde. Yo iba el tercero en la lista, pero me tuve que ir a hacer la mili a Valencia. Cuando regresé viví el golpe de Tejero encerrado en el Ayuntamiento junto con otros concejales para defender la democracia a costa de lo que fuese. Nos atrincheramos como en La Moneda. Recuerdo que los policías locales se portaron muy bien, salvo algunos que se negaron a entregarnos las armas. Me presenté de nuevo en 1983, pero la ola del PSOE de Felipe González nos llevó por delante. Estuve en la oposición hasta 1987.

-Luego dejó el PCE.

-Lo dejé por culpa de Julio Anguita. Yo era secretario del sindicato en la comarca y me negué al intento de Anguita de que el PCE absorbiera a CCOO porque quien tenía la fuerza real entre los trabajadores era el sindicato, no el partido. He convocado en la comarca varias huelgas generales y todas fueron un éxito, como la manifestación por la autonomía del 4-D de 1979, la que hicimos contra el Tireless o por Miguel Ángel Blanco. También fui condenado a un año de cárcel por una protesta a cuenta del conflicto pesquero con Marruecos, aunque no tuve nada que ver con aquello porque jamás he usado la violencia.

-Su activismo social también destaca en la lucha contra la droga.

-Fundé Barrio Vivo con Pepe Chamizo y Paco Mena a raíz de la muerte de mi hermano Ramón. Era pescador y muy buena persona. No sabía decir que no, tampoco a la droga. La droga provocó una auténtica pandemia en el Campo de Gibraltar que no respetaba clases sociales. Hubo madres que perdieron a tres hijos.

-¿Cómo se paró todo aquello?

-En junio de 1990 organizamos una gran manifestación y paramos delante de la comisaría de Policía porque era degradante el trato que se daba los chavales que estaban enganchados, cuando los culpables de todo eran los narcos, a por los que no iban. Un mes más tarde fue desmantelada al completo la Brigada de Estupefacientes. Hubo un juez especialmente implicado en esa lucha, Manuel Gutiérrez Luna, y tres mujeres, Carmela Díaz, Mamen de la Torre y Maribel García Revilla, que en Algeciras siempre dieron la cara. También fueron muy valientes los medios de comunicación a la hora de denunciar la situación.

-En la comarca hay un alcalde del PP, dos del PSOE, dos de IU, un independiente y un andalucista. Difícil cohabitación.

-En la comarca, alguien se acordará algún día de que los municipios estaban antes muy diferenciados. Hoy no. Las carreteras de entrada y salida parecen hormigueros y hay muchísima gente que va de un pueblo a otro. Alguien debe entender que las peticiones deben servir a todo el mundo. Nuestros municipios deben dejarse de catetadas y dejar de pedir solo para ellos.

-Y ahora, el Brexit.

-No teníamos suficiente y parió el Brexit. Los sindicatos y los empresarios estamos haciendo grandes esfuerzos para que no se dé una situación traumática. No se puede vender humo de forma constante.

-Faltan infraestructuras, planes de empleo, rebajas fiscales...

-Se han hecho 2.583 documentos sobre potencialidades, debilidades y propuestas para la comarca que no sirven para nada. Lo que vale es que en los Presupuestos Generales del Estado haya fondos para la Algeciras-Bobadilla, para desdoblar la carretera de Tarifa o que el dinero del narcotráfico revierta a Barrio Vivo... El problema, además, es que no se ejecuta la inversión. ¿Por qué no se tiene un tren en condiciones para el puerto, que a pesar de todos los obstáculos sigue creciendo y es la entrada y salida de Europa? ¿Por qué hay una carretera que va de Barcelona al Campo de Gibraltar y el único tramo donde no está desdoblada es entre Vejer y Algeciras?

-A usted le duele también la falta de un campus universitario.

-Es que ya nadie habla de eso. ¿Por qué hay campus en Cádiz, Jerez y Puerto Real y no en el Campo de Gibraltar? Nos han engañado como con el hospital de La Línea: no se puede prometer a la gente que se va a inaugurar y no estar hechos el aparcamiento o el comedor. Eso es patético. Le apunto algo más: si hay puestos de policías, de guardias civiles, de médicos o de inspectores de aduanas que no quieren venir o quedarse por las especiales circunstancias que pasan, habrá que darles un incentivo, como lo tiene Ceuta.

-Es una zona muy compleja.

-Cierto, ¡pero tampoco es para asustarse! Porque lo mismo pasa en las 3.000 viviendas de Sevilla o en algunos barrios de Málaga. Hay que buscar la fórmula para que dejemos de estar estigmatizados.

-Los refuerzos policiales llegaron el pasado verano.

-La muerte del policía local Víctor Sánchez en La Línea lo cambió todo, pero solo por poco tiempo. Vinieron refuerzos y el ministro del Interior se hizo la foto, pero ya está. Se dio una respuesta de choque.

-Pero hay que mantenerla.

-Hay que dedicar más recursos a investigación, que haya presencia de los Greco (Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado), que se dote a los juzgados y a la Fiscalía Antidroga de más medios. Y ahora vendrán los presupuestos del Estado y si no va más dinero para Cataluña para calmar los ánimos será para los vascos. Y, al final, no vendrá el dinero. Eso sí, siempre habrá quitavergüenzas de los gobiernos de Madrid o de Sevilla para decir que las cosas son de otra manera. ¿Quién se ha llevado nuestros sueños?

-¿Falta masa crítica en la comarca, escasez de representación allí donde se toman decisiones?

-Masa crítica hay, solo que todo está supeditado a la disciplina partidaria. Yo estuve dos años en Cádiz al frente de la secretaría de Empleo de CCOO: allí no nos odian, es que no nos oyen; no nos discriminan, nos ignoran.

-Que es peor.

-Siempre habrá un quitacaspas que estará a las órdenes de Sevilla o Madrid para saber qué hacer. Las cosas hay que pelearlas.

-¿Qué explica que en el Campo de Gibraltar haya un índice de desempleo tan alto?

-Salvo algunas excepciones, hay poca articulación del tejido productivo, no sabemos aprovechar la fuerza de las grandes empresas para que la gente de aquí tenga empleo. En el puerto sí se están haciendo las cosas mejor y hemos ganado en la estiba, pero perdimos en su día con la pesca, con lo que era la lonja de Algeciras, que cada día se llenaba tres veces de pescado. Hemos sido discriminados porque los centros de poder están fuera de aquí. Luego pasa que hasta Marruecos tiene mejores infraestructuras que el Campo de Gibraltar.

-¿A qué se refiere?

-Mire Tanger-Med. Cuenta con trenes y autopistas para todos lados y el puerto de Algeciras y nosotros... Una vida para hacer una carretera o para mejorar una línea de tren sin electrificar. No lo entiendo, como no sea una estrategia premeditada.

-Quizá influye que 263.000 habitantes no pueden hacer la misma presión de otros territorios con más población.

-Vamos a quitarnos la boina de campogibraltareños: somos la entrada y salida de Europa. No lo entiendo. El Campo de Gibraltar necesita infraestructuras y un plan de empleo. Hay grandes empresas con empleo estable, pero hay otras, como en el sector servicios, con situaciones esclavistas donde la gente gana 400 euros. Hoy el mileurista es un privilegiado.