El diagnóstico del plan de igualdad revela las diferencias laborales entre sexos

El Ayuntamiento de San Roque ya tiene el documento de diagnóstico que servirá de base para redactar el primer Plan de Igualdad de Oportunidades para el periodo 2017-2021, que se pretende aprobar en Pleno a lo largo del verano.

El documento ha sido elaborado por el Centro de Información a la Mujer con apoyo de la consultora Diferencia2, especializada en este campo. El texto, de más de 200 páginas, se guía por los principios de transversalidad, al referirse a todos los campos de la vida diaria; el principio de igualdad; las acciones positivas dirigidas al colectivo femenino y la participación ciudadana. Y entre sus conclusiones, se ha detectado una menor presencia de mujeres en los programas de formación; que las mujeres obtienen mejores resultados académicos que los hombres, aunque es mayor la tasa de abandono entre ellas y que son más las féminas con estudios postsecundarios.

En cuanto a empleo, en el municipio hay 2.044 mujeres en el paro, aunque muchas no se han inscrito como demandantes de empleo, mientras que la cifra de hombres desempleados es de 1.600, cuando la práctica totalidad de los hombres están registrados como demandantes. El documento también concluye que el sector servicios está feminizado, mientras que los de industria y construcción están muy masculinizados; que las empresas segregan ofertas por sexo y que en el mismo Ayuntamiento existen departamentos muy masculinizados, como el de Obras y Servicios, y otros feminizados, como Asuntos Sociales. Finalmente, reconoció que "en el Ayuntamiento no se implementa el uso no sexista del lenguaje".

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, reconoció en la presentación del documento que a raíz de las conclusiones "nos vamos a poner en el grupo de gobierno muchos deberes en los próximos años y espero la participación de todos los grupos políticos y de todas las asociaciones, no sólo las de mujeres".

El diagnóstico y el consiguiente plan, que se está elaborando ahora, son herramientas cruciales para promover políticas municipales con perspectiva de género que subsanen y potencian el desarrollo del campo de la mujer en el municipio.