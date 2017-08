Uno de los detenidos en la macrorredada está en huelga de hambre en Botafuegos

El despacho de abogados que lleva la defensa de J. M. García El Pachuli, detenido en la macrorredada contra el narcotráfico hecha pública por la Guardia Civil el 2 de agosto, mantiene una huelga de hambre en el centro penitenciario de Botafuegos, en Algeciras desde hace 5 días. Sus abogados afirman que aunque la investigación lo ha puesto a la cabeza de una organización criminal no "existe prueba alguna de su participación". García fue internado tras un auto de ingreso en prisión provisional que según los letrados "carece de la más mínima fundamentación porque no existen pruebas o indicios suficientes que le incriminen", añadió Francisco Orozco, abogado del despacho. Este añade que lo que está sucediendo en el Campo de Gibraltar es "insólito". "Los clientes llegan a nuestro despacho denunciando abusos policiales, registros domiciliarios sin autorización judicial , acusaciones sin pruebas... y esto se ha acentuado desde hace algunas semanas", manifiesta Orozco. El letrado considera que de las actuaciones no se deduce, "ni tan siquiera indiciariamente" que su defendido guarde la más mínima relación con los hechos que se les imputan. "Carece de fundamentación lógico-jurídica y no solo vamos a recurrirlo, sino que mi cliente me ha dado instrucciones para denunciar a los responsables de esta investigación por las irregularidades que se hubieran cometido ante instancias superiores de Madrid y, si es necesario, llegaremos al Tribunal Europeo", declaró Francisco Orozco.

Mónica Guzmán, perteneciente también al despacho de abogados que lleva la defensa de J. M. García, de 54 años y con nueve hijos, manifestó que en su opinión "todo parece ser una respuesta política por la alarma social sobre la delincuencia en el Campo de Gibraltar, pero sin base alguna y confundiendo a la sociedad". "Si se quiere luchar seriamente contra el narcotráfico -prosiguió la abogada- se debería invertir en medios policiales y orgánicos en vez de buscar titulares de prensa con más de 40 detenidos sin relación con el narcotráfico".

El despacho informó que su defendido está dispuesto a llevar la huelga de hambre hasta sus últimas consecuencias y recordó que J. M. García, aunque con antecedentes, no comete ningún delito desde el año 2008.

"Solo lo han detenido por su pasado, por ser quien ha sido durante muchos años y por vivir al lado de una de las naves donde han encontrado las narcolanchas", concluyó Francisco Orozco.