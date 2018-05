Dos detenidos al día por tráfico de drogas

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, subrayó ayer en La Línea que durante los primeros cuatro meses de 2018 han sido detenidas 295 personas en el Campo de Gibraltar por tráfico de drogas, lo que supone una media de más de dos personas arrestadas al día por este tipo de delitos.

Siguiendo con las cifras del narcotráfico, en los cuatro primeros meses de 2018 ya se ha incautado en la comarca prácticamente la misma cantidad de cocaína que en todo 2017. El año pasado fueron 11.785 kilos, mientras que de enero a abril han sido 11.282. A ello ha ayudado el mayor alijo de Europa transportado en contenedor, que fue interceptado hace dos fines de semana en el puerto de Algeciras con casi 9 toneladas de esta droga.

En cuanto al hachís, la sustancia que pasa en semirrígidas desde el norte de Marruecos, en los cuatro primeros meses del año se han incautado 74.692 kilos, más de la mitad de la cifra total del año pasado (145.372 kilos).

El ministro recordó las últimas operaciones llevadas a cabo, como en la que se incautaron 2,7 toneladas de hachís y fueron detenidas siete personas que introducían droga en barcos de recreo a través del Puerto de Algeciras. O los 174 bidones de combustible con más de 4.000 litros de gasolina y tres vehículos que se hallaban en una nave en Algeciras preparados para abastecer a las embarcaciones dedicadas al transporte de hachís.

Una de las principales demandas de los sindicatos policiales es la creación de unidades especiales en La Línea o en la comarca. Al respecto, Zoido indicó: "Estamos trabajando con los mejores medios personales y materiales de los que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los expertos de los cuerpos son los competentes a la hora de decir lo que necesitan y eso es lo que se pone a disposición de los vecinos del Campo de Gibraltar. Ellos son los que realizan los despliegues y a ellos son a los que doy la enhorabuena por los despliegues que se están llevando a cabo. Siempre he pedido que estos dispositivos no se cuenten para no dar pistas a los demás. De momento esto es lo que estamos haciendo y el tiempo dirá qué es lo que se recomienda mejor para esta zona", explicó.