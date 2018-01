La depuradora salda la "deuda" de Tarifa con el medio ambiente

La nueva depuradora de Tarifa, que funciona en modo de pruebas desde principios de noviembre y que fue inaugurada ayer por el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, saldará la "deuda" que el municipio tenía con el medio ambiente. Así se pronunció ayer el alcalde de la ciudad, Francisco Ruiz, que destacó la importancia de que la ciudad pueda verter sus aguas fecales totalmente depuradas teniendo en cuenta su actividad turística.

"Era un déficit histórico que tenía Tarifa. No era normal que el municipio, con el patrimonio natural que tiene, no tuviera un tratamiento adecuado de las aguas fecales. Estamos muy contentos con esta infraestructura. Era una deuda que tenía Tarifa con el medio ambiente. Era prioritario tener esta depuradora y agradezco a la Junta que haya puesto el foco con la puesta en marcha de la depuradora", indicó el primer edil.

La infraestructura tiene en cuenta el aumento de la población durante el verano

Jiménez Barrios agradeció al alcalde tarifeño su implicación en el proyecto y felicitó al pueblo de Tarifa. "La consecución de la depuradora era una necesidad real. El Gobierno de la Junta fue sensible a esa petición y ya es una realidad. Tarifa tiene ligado a su nombre una marca de calidad".

"Esta era una de las obras más prioritarias de la Junta, con una inversión de 9 millones de euros, cantidad que da idea del tamaño de esta depuradora. No solo hemos pensado en los más de 19.000 habitantes que tiene la ciudad, sino también en todos los turistas que vienen en verano. La previsión que hemos hecho hasta los 30.000 da garantías de que también pensamos en el futuro. Cualquier municipio turístico que se precie tiene que tener resuelta la depuración y el tratamiento integral de las aguas", detalló el vicepresidente.

La EDAR también permitirá que se puedan reutilizar las aguas depuradas si así lo considera. El Ayuntamiento, por otro lado, también desarrolla obras de mejora del saneamiento en La Marina. "Esta zona se inundaba cada vez que llovía, con cargo al canon de mejora local, y en los alrededores del colegio Virgen de la Luz, que también tiene un problema de fecales. Una vez que eso lo tengamos listo, zona va a quedar perfectamente adecuada", explicó el alcalde.

El PP de Tarifa lamentó no haber sido invitado al acto de inauguración de la depuradora y recordó que su puesta en marcha se ha retrasado 18 meses. "Esto no ha tenido ninguna explicación ni referencia y puede que sea la causa de no querer tener cerca a la oposición, que puede pedirle explicaciones, y que ahora lo exigimos en los medios de comunicación", afirmaron los populares.