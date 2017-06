La complicada carrera que no cesa

El segundo mandato del Partido Andalucista en Los Barrios continúa marcado, de momento, por los mismos protagonistas y el mismo escenario del anterior. Aunque ya no gozan de la relevancia pública de la que disfrutaron, los amortizados siguen siendo una de las principales losas con las que carga el Ayuntamiento. Las primeras sentencias de nulidad llegadas desde la sede del Tribunal Supremo no están ayudando a la delicada economía del muncipio, sustentada en la concesión de los préstamos concedidos por el Ministerio de Hacienda para pagar deudas bancarias y sentencias judiciales en forma de salarios de tramitación e indemnizaciones VIP como la del ex concejal Manuel Sánchez, al que se le pagaron 159.000 euros; o de la administrativa María Ángeles G.P., que percibió casi 200.000 euros.

Aunque el alcalde, Jorge Romero, reitera una y otra vez que los despidos están amortizados políticamente -y así se comprobó en las últimas elecciones-, sí están suponiendo un desembolso económico importante. Pese a todo, dos son las afirmaciones que aún mantienen en pie los argumentos del equipo de gobierno. Primero, que el Ayuntamiento no puede sostener ni uno más de los empleados que ya están en plantilla. Segundo, que el pago de las indemnizaciones no superará, ni en el peor de los escenarios, al coste laboral de mantenerlos en plantilla si así se hubiese decidido.

Pero la gestión económica también está marcada por la reorganización de la deuda, las 50 nóminas abonadas de forma consecutiva, o el superávit continuado desde 2012 (que se inició con 600.000 euros), y que superó los 3 millones en 2016. Las frías cifras revelan la grave situación por la que pasaba el municipio, con casi 40 millones de euros acumulados de déficit en la última etapa socialista (2007-2011). La reducción del gasto y de plantilla, las ayudas económicas del Gobierno y los planes de ajuste han cambiado esta deriva con la inestimable ayuda de los barreños y el pago de sus impuestos.

Sin embargo, Romero manifestó en la última entrevista publicada en este diario que dejará el cargo con la sensación agridulce de no haber podido realizar todos los proyectos que le hubiese gustado. Ni el tiempo ni los recursos le ha acompañado, y las inversiones realizadas hasta el momento han estado destinadas a la recuperación y puesta en marcha de instalaciones como la piscina municipal cubierta, cuya concesión se hace más que necesaria para reducir gastos, y otras obras menores, de menor impacto mediático, pero que tienen que ver con la mejora de la vida de los vecinos del pueblo. Para el parque del tren, otro de los grandes proyectos que serán incluidos en la historia de este mandato, aún quedan unos meses; y la rehabilitación urbanística y social de la plaza de toros La Montera no tiene fácil solución.

La consulta popular realizada en abril de 2016 resultó una herramienta poco útil para el futuro de la plaza. La participación no alcanzó el 15% y los barreños que votaron decidieron que se concluyese la obra. "Que lo decida el pueblo", era la consigna. Pero fuese cual fuese la elección, la realidad es que el Ayuntamiento de Los Barrios no dispone de los recursos económicos suficientes para afrontar una rehabilitación que supera el millón de euros. Un año después, el proyecto sigue en el mismo punto y solo un valiente empresario podría sacar a la plaza de la situación en la que se encuentra.

Al equipo de gobierno de Los Barrios le ha pasado como a los centrales que no se ven, pero que hacen mucho por el equipo. Al tiempo que hace frente a múltiples causas en los juzgados ha sabido sacar cabeza y temple para aprobar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), iniciar la negociación colectiva después de unos años de guerra laboral muy duros y, a partir de ahora, elaborar una estrategia de futuro con el horizonte de 2031.

No ha tenido suerte el Ayuntamiento de Los Barrios con la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrada (Edusi), la única inversión que le hubiera permitido dar un salto de calidad por la cuantía y la envergadura de los proyectos incluidos. Una de las principales amenazas de futuro son las empresas municipales y la decisión final, en manos de los jueces, sobre quién asumirá su ingente deuda.

En el aire también está, pese a que las administraciones implicadas digan lo contrario, qué va a ocurrir con el tan anunciado recinto fiscal en el polígono de El Fresno, una de las principales zonas de desarrollo económico junto con el renovado parque empresarial ubicado en Palmones.

Lo que ya no está en el aire es el destino político del actual equipo de gobierno. Con un Partido Andalucista extinto y sin acomodo en ninguna de las grandes siglas, los actuales concejales han optado por iniciar una nueva aventura política bajo las siglas Los Barrios 100x100.

Miguel Alconchel, ahora concejal de Urbanismo, se postula como el candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales. Será entonces cuando, por tercera vez consecutiva, los actuales gestores pongan en manos de los electores la valoración de su gestión.

Un examen final al que se vuelven a presentar solos, con el aval de su trabajo, de su gestión ante las administraciones -con mayor o menor suerte dependiendo de la puerta a la que llaman- y con la idea de empezar a construir el pueblo que siempre quisieron.