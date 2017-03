"No comparto el discurso de que el 'Brexit' vaya a ser una oportunidad"

-¿le ha dejado Inmaculada Ortega el listón muy alto al frente de CCOO?

-Yo no aspiro a sustituir a Inmaculada Ortega. Es muy difícil porque Inma le ha dado al sindicalismo de la comarca una frescura y una sensibilidad que es complicado seguirla. Aspiro de tomar un relevo, a hacer una línea continuista, porque CCOO ha llegado a una madurez como primer sindicato de la comarca. Ha sido la primera mujer al frente de un sindicato, ha abierto una espita y es difícil seguirla.

-¿Cuales son las líneas de acción de su mandato?

-Va a ser un equipo continuista en las estrategias que CCOO se ha planteado en esta comarca. Los retos fundamentales que tenemos no son nuevos. Contribuir al desarrollo de la comarca es primordial porque tenemos unos niveles de desempleo que no se corresponden con el potencial del desarrollo económico. El reto es ser capaces de revertir los recortes de los derechos y los salarios que hemos tenido las clases trabajadoras tanto en el ultimo gobierno de Zapatero como con Mariano Rajoy. En este sentido ha habido una devaluación salarial importante por pérdida de derechos y pérdida de poder adquisitivo. La negociación colectiva va a ser un elemento clave en la nueva etapa, es el reto del sindicato a nivel confederal.

-¿Qué opina del conflicto de la estiba?

-Hay dos hechos objetivos. Una, la sentencia de la UE que hay que cumplir. El Gobierno la ha utilizado para implantar un modelo profundamente ideológico que no se corresponde con las exigencias de la sentencia, se ha pasado siete pueblos. Creemos que puede haber en el marco de la negociación una solución a un sector que además es un sector estratégico para el Campo de Gibraltar y para el Estado. Vamos a apostar por la negociación, pero no vamos a descartar la vía de la movilización si fuera necesario. Creemos que no se ha sentado a negociar de verdad, puede haber un marco de acuerdo y si no lo hubiera el conflicto va a estar servido. La reforma laboral ha llegado a algunos sitios pero afortundamente no a todos, este es un sector que no tiene problemas de competitividad.

-¿Y del Brexit?

-Es hablar de Gibraltar, con independencia de que el Brexit tenga otros elementos en otros sectores de la economía. Hay un discurso que yo no comparto que habla de tranquilidad, que el Brexit va a ser una oportunidad. Yo creo que nos genera una situación de incertidumbre al que no podemos bajar los brazos. Hay 10.000 trabajadores que van a Gibraltar a trabajar cada día. Una parte del gasto sustenta parte de la economía como La Línea, qué va a pasar, es complicado. El Gobierno y la Junta deben ser capaces de implementar inversiones que nos permitan no tener esa dependencia tan grande con Gibraltar. Por otra parte, la relación de Gibraltar con la comarca tiene que estar en la mesa de negociación. No es lo mismo la repecusión del Brexit en las grandes cifras macroeconómicas que las repercusiones en la comarca. A mí me preocupa, las oportunidades de desarrollo deben ser menos traumáticas.

-¿Son las infraestructuras de las que tanto se habla, tan necesarias para el desarrollo de la comarca?

-Yo creo que sí. No se corresponden que tengamos el primer puerto de Andalucía, el polo industrial, y los niveles de desempleo. Falta industria auxiliar y falta desarrollo de las potencialidades. Está inventado, escrito desde hace décadas. Un puerto isla como el que tenemos en el que la actividad principal es el impor/ export genera empleo, pero si lo complementáramos con un desarrollo económico generaría mucho. Hay sectores de nuestra comarca que tienen un potencial lastrado porque las mercancías que pueden entrar en la Península, o las mandas por camión o no hay manera, por eso es fundamental el tren. Hay otros elementos de inversión pública clave. No puede estar el puerto pendiente de tener una correcta conexión eléctrica a la red nacional, en otras zonas eso se ha superado hace décadas. Estamos en Primero de infraestructuras.

-Las grandes empresas externalizan servicios y se desvinculan de las plantillas, cuando hay despidos se culpa a las contratas. ¿Qué se puede hacer?

-La gran industria crea gran empleo, pero debe tener más sensibilidad con esta comarca. La responsabilidad social corporativa, como le llaman, deja mucho que desear desde nuestro punto de vista. Se ha externalizado mucho trabajo en peores condiciones y lo que es peor, los pliegos de condiciones para con la industria auxiliar cada vez son más cortos, hay una precarización del sector auxiliar. La gran industria debe tener responsabilidad corporativa a la hora de generar empleo y la administración pública debe tener como criterio importante para la concesión de ayudas, el empleo.

-El mercado laboral tiende a desmantelar convenios colectivos y cada trabajador negocia su propio acuerdo...

- Es el objetivo de la reforma laboral. Por ejemplo, el convenio del metal podía ser el estatal, o mejorarlo. Ahora se puede aprobar un convenio de empresa por debajo del estatal, eso provoca una competencia desleal en la empresa. Eso se ha parado en los sitios donde hay representación sindical, pero en los más débiles ha tenido consecuencias muy negativas.

-¿Qué hacemos con el paro en la mujer?

-Estamos hablando de pacto de Estado. Pasa que las categorías profesionales más bajas son para las mujeres. Con el pacto de Estado tenemos que ver medidas concretas, incentivos, que discriminación positiva vamos a hacer. No todo el mundo parte de la misma base. Es verdad que se ha dado un paso importante, lo peor es que si no lo cuidamos los avances conseguidos se pueden perder.