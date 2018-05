Las comisarías recibirán este verano 80 agentes en prácticas

AEGC denuncia que no se cubrirán las vacantes en La Línea

La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior no tienen previsto cubrir las vacantes para las dos unidades de la Guardia Civil en La Línea que luchan contra el narcotráfico. "Pensábamos que después de tantas visitas a la comarca y fotos con los guardias civiles que se enfrentan al narcotráfico, el ministro del Interior cumpliría su promesa de ampliar los catálogos de estos puestos, pero la decepción ha corrido una vez más entre todos los integrantes de la Guardia Civil", lamenta la AEGC. La asociación alerta de que no solo no ha ampliado la plantilla, sino que ni siquiera se cubrirán las vacantes que ya existen, "y que sabemos que se van a incrementar porque muchos compañeros tienen la intención de pedir otro destino".